Ganadoras y perdedoras: cuáles fueron las encuestas que estuvieron más cerca del resultado

La contundente victoria de Javier Milei (La Libertad Avanza) en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dejó al descubierto cuáles fueron las encuestas que más cerca estuvieron del resultado electoral. De las que difundieron sus números. Casi ninguna anticipó el batazo liberal y sólo dos dieron a Rodríguez Larreta como ganador de la interna opositora.

La consultora que más cerca estuvo fue Política en Redes, que tuvo 14 puntos de diferencia general entre lo pronosticado y los resultados que se conocieron de este domingo. También fue la segunda que más cerca estuvo del número de Javier Milei. En la previa de los comicios, señaló que el libertario sacaba 23% de los votos, una diferencia de 7 puntos porcentuales.

La que más cerca estuvo de predecir el batacazo libertario, en tanto, fue Zubán Córdoba. Anticipó un 24,5%, una diferencia de 5,54 puntos. Sin embargo, estuvo lejos de predecir el resultado de la interna de Juntos por el Cambio, ya que dio ganador a Rodríguez Larreta con 16,4% de los votos, esto es una distancia de 5,1 de los votos que finalmente cosechó. En términos generales, esta consultora obtuvo una diferencia de 24,3 puntos y quedó en el cuarto lugar entre las consultoras que dieron a conocer sus datos.

El segundo lugar en el ranking quedó para la consultora Opinaia, que en el global tuvo una diferencia de 14,5 puntos. Este trabajo posicionó a Javier Milei como el más votado del padrón, aunque estuvo lejos de los 30 puntos que sacó el libertario y le dio 22. Sí acertó con la victoria de Patricia Bullrich en la interna de la coalición opositora, algo que ocurrió con la mayoría, a quien le dio 18 puntos, unos más de los que le dio el primer recuento de votos. Rodríguez Larreta le dio 14 puntos, contra los 11 que realmente sacó.

En el oficialismo, la consultora de Valentín Nabel fue precisa respecto a los 21 puntos que le dio al Ministro de Economía. Con su competidor interno, Juan Grabois, también estuvo muy cerca. Estimó que sacaba cinco puntos y el recuento provisorio le dio 5,86. Tanto Políticas en Redes como Opinaia (las dos más cercanas del resultado final) fueron encuestadoras que no tuvieron como principal materia prima la entrevista presencial. Se basaron fundamentalmente en el trabajo telefónico, la primera, y online, la segunda.

Durante toda la campaña entre los encuestadores y políticos surgió el debate sobre si tenían mayor poder de precisión uno u otro método de recolección de datos. Por los resultados, quedó en evidencia que no necesariamente las presenciales tuvieron un mayor poder de predicción.

Rodríguez Larreta figuraba como ganador de la interna en la encuesta que hizo la consultora que preside César Mansilla, Nueva Comunicación. Este trabajo ubicaba al precandidato con el 16% de los votos y a Bullirch con el 13%. Tampoco pudo anticipar el batacazo libertario y le dio 19% al candidato de La Libertad Avanza. El porcentaje de error de esta fue del 26,7 puntos y quedó en sexto lugar. El libertario fue el más votado, pero las encuetas no lo anticiparon. Crédito: NA

Opina Argentina, la consultora a cargo de Facundo Nejamkis, planteó un escenario de paridad en la interna de Juntos por el Cambio. Le daba 16 puntos a cada uno de los precandidatos. Esto da un total de 32 puntos para toda la coalición opositora, algo que finalmente no sucedió, ya que Rodríguez Larreta estuvo por debajo, y obtuvo el 11,29%.

Por otro lado, esta consultora no anticipó el éxito electoral de Javier Milei. Le dio 20 puntos, 10 menos de los que sacó el domingo pasado. En cambio, sí puso como el más votado a Sergio Massa, con el 28% de los votos, pero el tigrense no sólo no llegó a ese número (obtuvo el 21%), si no que no fue el más votado. El porcentaje de error de esta fue de 27,7 puntos y quedó en séptimo lugar. El ministro de Economía fue el segundo más votado en la elección, con el 21%. Crédito: Télam

La consultora Jorge Giacobbe y Asociados pintó un escenario de mayor optimismo para Juntos por el Cambio. En la previa de la elección, a la coalición opositora le dio un total del 38% de los votos, una cifra muy lejana del 28,27% que sumaron entre los dos. Ese 38% que vaticinó el panelista de La Nación+ se dividía en un 24,8% para Bullrich y un 13,2% para Rodríguez Larreta.

Esta consultora tampoco pudo anticipar la ola de Milei en todo el país. Al candidato libertario le dio 18,8% de los votos. Y también ubicó a Massa como el más votado con el 25,1%. A Grabois le dio 1,23 más de voluntades del 5,87% que obtuvo. El porcentaje de error fue de 30,2 puntos y quedó décima, en el último lugar.

Giacobbe no fue el único que anticipaba un mejor panorama para Juntos por el Cambio. La consultora FGA (Federico González y Asociados) preveía un 36,8% de los votos para la coalición opositora, que se dividía entre 22,3% para Bullrich y 14,5% para Rodríguez Larreta. Tampoco ubicó a Milei en el 30% de los votos que consiguió, le dio 21,1%. La mayoría de las encuestas daba a Bullrich ganadora de la interna. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

A Sergio Massa también le dio un mejor panorama de votantes, pero estuvo cerca. En sus informes señaló que el tigrense llegaba al 24,6% de los votos y a Grabois le dio 4,9% sobre el 5,8% que finalmente cosechó. El margen de error fue de 21,9 puntos y quedó en tercer lugar.

La consultora Taquion, que dirigen Mariano Ambrosini y Sergio Doval, anticipó el magro resultado que recibió Sergio Massa. Esta compañía ubicó al tigrense con el 17% de los votos, por debajo de Javier Milei (algo que ocurrió) y de Patricia Bullrich (que no ocurrió).

Al libertario le dio 17,9% una cifra lejana de los 30 que recibió en el primer recuento de las elecciones PASO. También anticipó el mal resultado que obtuvo Rodríguez Larreta, le dio 8% de los votos, y a Bullrich, 20,6%. Lo que también acertó fue el total de votos de la coalición opositora, 28% del padrón. El margen de error fue de 28,3 puntos y quedó en noveno lugar.

La consultora brasileña Atlas Intel pronosticó un empate técnico entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio en 33,8%. En la oposición los votos se dividían entre un 22,2% de Bullrich y un 11,6% de Rodríguez Larreta. Mientras que en el oficialismo, 26% de Massa y 7,8% de Grabois. El margen de error fue de 25,4% y quedó en quinto lugar.

El octavo lugar es para Circuitos que tuvo un margen de error de 27,8 puntos. Este trabajo también estuvo lejos del resultado de Milei. Señaló que iba a sacar 16,7%, 13,3 menos de lo que obtuvo. Pero sí estuvo cerca del resultado de Grabois y de Rodríguez Larreta. Al primero le diagnosticó un 4,8% y al segundo, 13,9%.