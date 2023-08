Cómo impactó Milei en Cambia Mendoza y cómo seguirá la campaña

“Hay que aceptarlo”, repiten desde Cambia Mendoza como quien está de luto. Sin embargo, se consuelan rápido y apuestan a mirar para adelante. “Javier Milei ganó en 17 provincias. Esto hay que mirarlo como un fenómeno nacional”, aseguran. Es por eso que desde hoy, el oficialismo mendocino se enfocará en dos batallas que tiene que dar en septiembre. Las elecciones anticipadas de 7 departamentos no oficialistas (6 peronistas y San Carlos) en las que las PASO del 30 de abril no le fue bien y un objetivo mayor: el triunfo de la fórmula para la gobernación Alfredo Cornejo - Hebe Casado el 24 de septiembre. Provincializar la elección será el camino a tomar.

En ese sentido, en Cambia Mendoza se preparan para reforzar la estrategia de poner en agenda los temas provinciales en las elecciones más que nunca. Ya lo hicieron este año con la decisión de mantener lo que dice la ley provincial y no sacar un decreto diciendo lo contrario: los comicios mendocinos son separados de los nacionales. Pero aunque en las PASO se mostraron fundamentalmente con quien es hoy la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y luego con el competidor en la interna de Cornejo que se convirtió en vice, Luis Petri, lo que viene es una campaña provincial por excelencia. Poniendo los temas de Mendoza en debate y desplegando el programa de Gobierno que Cornejo quiere llevar a cabo si gana la elección. La primera parada será departamental. El 3 de septiembre hay elecciones generales 7 municipios no oficialistas. Seis son del PJ: Maipú, Santa Rosa, Lavalle, La Paz, Tunuyán y San Rafael y el último es San Carlos, gobernado por un frente que hoy es parte de La Unión Mendocina. "Vamos a dar batalla en esos departamentos", prometen desde Cambia Mendoza. En la PASO departamental del 30 de abril perdieron en los 7 pero hoy creen que tienen chances al menos en La Paz, San Carlos y no descartan San Rafael.

Ese resultado adverso en las PASO del último día de abril que no fue anticipatorio de las generales provinciales, sino todo lo contrario, también acompaña la lectura que hacen desde Cambia Mendoza del impacto posible de la PASO nacional en la que ganó Milei. "En la PASO departamental nos fue mal. pero en la provincial, ganamos y el PJ que había ganado en 6 comunas, quedó tercero. Por eso decimos que son elecciones distintas y es necesario enfocarnos en lo provincial", expresaron. El candidato a gobernador Cornejo se encuentra en Buenos Aires desde el domingo a la noche acompañando a Bullrich y durante la tarde de este lunes tiene previsto arribar a la provincia. Esperan desde su entorno que haya encuentros para redefinir algunos puntos luego de las elecciones naciones.

El principal rival de la campaña a nivel provincial, Omar De Marchi, se mostró en la noche del domingo en el búnker de la Libertad Avanza. Hay especulaciones con que podría levantarle la mano el libertario. Desde Cambia Mendoza le bajan el precio a esa jugada. "Milei ganó por ser el nuevo, De Marchi representa lo contrario", dicen. En 15 días comienza un mes clave en la provincia de Mendoza donde se define el gobierno por los próximos cuatro años a través de una herramienta que no admite arrastres ni confusiones. La boleta única por la que hay que marcar con una cruz a qué candidatos se elige para cada cargo. Otra vez la ciudadanía dirá.