Voto electrónico en CABA: largas filas y demora en las escuelas porteñas

Ante un clima de tensión social y el temor de los precandidatos a una baja participación del electorado, abrieron los comicios en la Ciudad de Buenos Aires. En lo que es una jornada fría, los porteños se quejan -tanto en las escuelas como en las redes sociales- por las largas filas y la demora de cada votante al tener que sufragar dos veces.

En un recorrido por las escuelas de CABA, MDZ dialogó con capacitadores de las máquinas de votación, con ciudadanos que hacían fila o que ya habían votado, fiscales, autoridades de mesa. Las demoras en abrir las escuelas, el desorden de mesas y la falta de fluidez en el circuito para votar son las quejas que se repiten. Respecto al funcionamiento de la Boleta Única Electrónica, las opiniones son dispares.

Elecciones concurrentes: gran demora en la votación de las escuelas porteñas.

Voto electrónico en CABA

Las filas son largas y la gente charla entre sí, mientras espera su turno. Hablan de la gran capacitación que ha habido en distintos lugares de la Ciudad para votar electrónicamente. Al consultarle a un grupo de abuelos si sabían como era la Boleta Única Electrónica, respondieron "nos preparamos". Una señora agregó: "Fuimos a una plaza y nos explicaron. Además, en la televisión explicaban todo el tiempo". "También en la radio, en los videos que te salen y muy útil lo que te mandaban por WhatsApp", manifestó otra de las mujeres que estaba en la fila.

A la salida de un colegio en Belgrano, otra señora relató su experiencia y aseguró que el proceso "es fácil" y que el sistema es muy parecido al que se utilizó con Mauricio Macri en 2015. "Ya lo conocemos", dijo en referencia al voto electrónico.

Tal como explicaron desde el Instituto de Gestión Electoral (IGE), hay máquinas de votación a la entrada de cada escuela porteña y dos capacitadores. En el recorrido realizado por MDZ, todos coincidieron en que la mayoría de la gente va capacitada.

"En una hora y media, solo vinieron 10 personas. El tema es que las autoridades de mesa tienen que encontrarle el ritmo a la votación concurrente", indicó uno de los jóvenes capacitadores. Y otra capacitadora añadió entre risas: "Me preguntan más por dónde están las mesas que por la máquina. Me sorprende. Muy poca gente se acerca porque ya vienen capacitados".

"Una, dos personas, tuvieron que pedirle ayuda al técnico. El tema es que el voto electrónico enlentece todo. Está lento el proceso", detalló una fiscal de mesa.

Elecciones concurrentes: gran demora en la votación de las escuelas porteñas.

Quejas por el voto electrónico

Las redes sociales son el lugar predilecto por los argentinos para exponer su experiencia sobre la votación. Varios usuarios reclamaban por la falta de funcionamiento de las máquinas para votar electrónicamente y de la demora para poder ponerlas a punto.

"En Fundación Nueva Generación calle Quintino 1241 se habilitó a 9.30?hs. Las máquinas NO FUNCIONABAN. Gente haciendo cola desde las 8 hs Nadie daba la cara!!!!", expone Homero en Twitter.

Y así, se repiten varios mensajes más. También aparecieron los primeros memes quejándose de lo "obsoleto" de las máquinas.

En esta línea, la jueza María Servini envió una nota a la Cámara Nacional Electoral, denunciando “diversas dificultades relacionadas con su instalación, prueba y puesta en funcionamiento” y cuestionó que se está frente a una “impericia nunca antes vista”.

“Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, evidenciando una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral, en entidades que parecen más preocupadas por analizar lo que demora cada elector votar, pretendiendo inventar mecanismos para que pueda haber dos electores votando a la vez en cada mesa, en lugar de gestionar eficientemente los recursos para que los electores puedan votar”, reclamó en el escrito al que tuvo acceso La Nación.

Fuentes oficiales consultadas por este medio, indicaron que "solo 87 máquinas habilitadas para la votación con la Boleta Única Electrónica (menos del 1 por ciento del total) registraron problemas en el inicio de la jornada que ya fueron subsanados".

Demoras y enojo

Elecciones concurrentes: gran demora en la votación de las escuelas porteñas.

Con antelación, el titular del Comando General Electoral conformado para las PASO, Jorge Berredo, recomendó ir a votar "temprano" este domingo, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde se votará con una modalidad inédita que combinará la boleta de papel para los cargos nacionales y la electrónica para las categorías locales.

Este panorama se pudo corroborar en terreno porteño. En el recorrido que realizó MDZ, los consultados resaltaron la lentitud y la falta de fluidez en el circuito. Básicamente, las autoridades de mesa no hacen pasar a la gente en simultáneo y hasta que la persona no realiza ambos actos eleccionarios, no pasa el siguiente votante.

"Los presidentes de mesa eligen como debe votar la gente. O sea, lo que debía ser que un elector vote en la nacional mientras otro vota en la local no sucede. Estamos en la mesa desde las 10 hs, con un promedio de 2 minutos por elector. Hablé con fiscales y la autoridad encargada del colegio y me dijeron que no pueden hacer nada", reclamó un votante en una escuela de Caballito.

Además, varias escuelas abrieron sus puertas con demoras de hasta una hora. Algunas por faltas de autoridades de mesa, otras porque no llegaban las urnas.

Como contracara, desde la Dirección Electoral sostienen que "las primeras elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron esta mañana con normalidad y se están desarrollando sin inconvenientes en los 1.097 establecimientos habilitados para tal fin. En algunas mesas se registraron inconvenientes por ausencia de autoridades de mesa, pero ya fueron cubiertas".