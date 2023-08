Voto electrónico en CABA: el paso a paso y todo lo que tenés que saber de estas elecciones concurrentes

A una semana de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), muchos son los ciudadanos que votan en la Ciudad de Buenos Aires por primera vez y otros que necesitan familiarizarse con el sistema de votación de Boleta Única Electrónica (BUE). En este marco, el Gobierno porteño puso en marcha 161 puestos de capacitación en lugares clave de CABA y desarrollaron un simulador web para quienes prefieran instruirse desde su casa.

MDZ se dirigió a la Plaza de la República -a metros del Obelisco-, uno de los Puntos de Capacitación habilitados por el Instituto de Gestión Electoral (IGE) para que los ciudadanos puedan informarse y practicar. Leandro Querido, responsable de comunicación institucional del IGE, detalló a este medio el paso a paso para votar, las ventajas de este sistema por sobre el papel tanto en seguridad como en practicidad.

En estas elecciones, las autoridades de mesa estarán dentro del aula.

Elecciones concurrentes y tipo de boletas

Este año las elecciones son concurrentes, es decir, que los cargos nacionales y los locales se votan el mismo día y en la misma mesa, pero con dos sistemas distintos.

Quienes voten tendrán dos actos eleccionarios en un mismo día. Por un lado, elegirán con el sistema tradicional -boleta de papel partidaria- en lo que respecta las categorías nacionales, es decir, presidente, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur. Por otro lado, los cargos locales, es decir, jefe de Gobierno, legisladores de la ciudad, comuneros, se votan con el sistema de Boleta Única Electrónica: se realiza en una máquina con pantalla táctil que cuenta con un sistema de impresión y verificación.

Leandro Querido explicó que, en esta ocasión, las autoridades de mesa y los fiscales van a estar dentro del aula: "En la mesa, obviamente, va a haber dos urnas, una para las categorías locales, otra para las categorías nacionales. En un extremo vas a tener un biombo justamente con todas las boletas partidarias y en el otro extremo vas a tener una máquina".

Leyenda

Los detalles de la Boleta Única Electrónica

La Boleta Única Electrónica es el documento en donde quedará registrado el voto del elector. En su interior, la misma contiene un chip incorporado para alojar la selección del lector en forma electrónica. Una vez guardada la información, el chip quedará inutilizado para volver a ser usado.

Tres cosas clave:

La Boleta Única Electrónica se convierte en voto únicamente en el momento en que se introduce en la urna.

se convierte en voto únicamente en el momento en que se introduce en la urna. La BUE posee un par de troqueles en uno de sus extremos, los cuales no contienen identificación del elector y únicamente serán usados por la autoridad de mesa para contrastar la pertenencia a una misma boleta.

Estos troqueles serán retirados por la autoridad antes de que la BUE sea ingresada en la urna.

"Es un sistema muy fácil, muy intuitivo, muy rápido, que tiene muchas ventajas por sobre todas las cosas. Además, facilita todo lo que tiene que ver con el escrutinio de mesa", expresó en diálogo con MDZ el referente de IGE. Habilitaron 150 puntos a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires para practicar el voto electrónico.

Cuáles son las garantías de Seguridad del voto electrónico

Si bien el voto electrónico ya se implementó en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2015, siempre hay un halo de duda sobre la efectividad de este sistema en términos de seguridad. Las críticas van desde la forma de fiscalización hasta la falta de secreto en lo elegido.

"Las críticas que se hacen al voto electrónico tienen que ver con otro instrumento de votación que, generalmente, es una máquina que guarda información. La información del padrón la procesa, es decir, lleva adelante muchas acciones de modo automatizado. En este caso, se trata de una impresora. En definitiva, que lo que hace es imprimir la Boleta Única Electrónica de dos modos: por un lado, con una tinta térmica; y, por otro lado, tiene un chip y lo graba también de ese modo, a los efectos de garantizar un escrutinio de mesa muy rápido", comenzó diciendo.

Y continuó: "Por lo tanto, en materia de seguridad es un sistema que ya se ha utilizado en el 2015 y funcionó muy bien, se ha utilizado en otras provincias y ha funcionado muy bien, incluso recientemente en las elecciones nacionales de Paraguay. Por lo tanto, en ese sentido, en términos de seguridad, no le caben las críticas que se utilizan generalmente a otro tipo de instrumento, que es un voto electrónico, que tiene otro tipo de características. Aquí, incluso para que efectivamente esto sea un voto y se contabiliza como un voto. Es decir, esta boleta tiene que doblarse, ingresar en la urna y después se puede hasta contar si se quiere, manualmente". El 13 de agosto, se llevarán a cabo las elecciones concurrentes en CABA.

Respecto al control partidario, detalló: "Cuando la autoridad de mesa abre la urna, saca las boletas únicas, las abre, las cuenta y las pasa por el lector de la máquina en donde se corrobora lo impreso y lo guardado en el chip. Cuando las autoridades mesa tienen que llenar muchos formularios, la máquina también se los imprime a todos. Entonces simplemente lo que hay que hacer es chequear la información. Los fiscales partidarios la cotejan, le dan el OK con su firma y se llevan automáticamente uno de esos documentos electorales.

"Además, los partidos políticos cuentan con una app para poder hacer su conteo paralelo, justamente con los certificados de escrutinio que le dan. Y esto también es muy importante. Lo pueden hacer porque todos los fiscales de mesa se llevan este documento que pueden totalizar a través de una app. No digo, me parece que esas son ventajas que el otro sistema no las tiene", dijo Leandro Querido a MDZ.

El paso a paso del voto electrónico

En la máquina, el elector elige si "Votar por agrupación política" (conocido como lista completa) o si "Votar por categorías" (conocido como corte de boleta). Una vez elegidos los precandidatos, el votante tiene la opción de reiniciar su voto o imprimirlo. Si decide imprimir, la boleta con sus selecciones se imprime y el votante verifica que sus opciones sean correctas.

Por último, si el votante tiene alguna duda, puede acercar el chip de la Boleta Única Electrónica a un sensor que mostrará su elección en la pantalla para confirmar que todo coincide.

Las máquinas de votación están disponibles en bibliotecas, museos, sedes comunales, centros culturales, estaciones saludables, plazas, dependencias oficiales y lugares de alto tránsito en la Ciudad. Allí, los ciudadanos podrán simular la votación para cargos locales. El horario suele ser entre las 10 y las 17 horas, pero se puede corroborar las postas y la información de capacitación exacta de cada una de ellas en la web.

Además, los electores podrán acceder a un simulador en línea que permite conocer el funcionamiento de la Boleta Única Electrónica desde un celular, tablet o pc.