Horacio Rodríguez Larreta, el niño que soñó con ser presidente

Horacio Rodríguez Larreta soñó desde chico con ser el presidente de la Argentina, marcado a fuego por las reuniones de su padre con dirigentes que escribieron parte de la historia argentina del siglo pasado. En el PRO encontró su lugar para mostrar su capacidad de gestión y sus habilidades para tejer relaciones políticas. Este domingo se enfrentará a un interna que puede darle un giro a la carrera política del niño que soñó con la Presidencia.

Horacio Antonio Rodríguez Larreta nació el 29 de octubre de 1965. Hijo de María Cristina Díaz Alberdi y Horacio Rodríguez Larreta padre. Tiene dos hermanos, el más conocido, Augusto (mismo nombre que su abuelo), lo asesora a nivel político y trabaja codo a codo en su campaña. Está en pareja con Milagros Maylin y tiene tres hijas, Manuela, Paloma y Serena.

El secuestro de Horacio Rodríguez Larreta: “Racing le salvó la vida”

En 1977, Rodríguez Larreta tenía 12 años. Una noche, mientras se preparaba para ir a dormir, la empleada doméstica le avisó a su padre que “lo estaban buscando”. Era el segundo año de la dictadura militar más sangrienta de la Argentina. Esa noche su padre “fue chupado” y estuvo 11 noches secuestrado. Su participación política en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y su relación con el expresidente Arturo Frondizi lo convertían en una de las personas buscadas por los grupos de tareas que secuestraban y torturaban a militantes políticos.

La hipótesis de Rodríguez Larreta es que “Racing le salvó la vida”. En ese momento, el padre del jefe de Gobierno era el presidente del club de Avellaneda y no estuvo presente en un partido clave. Así fue que la prensa puso la atención en él y destacó que no estaba en el estadio.

El precandidato tomó de su familia la pasión por la política. Foto: Twitter

“Justo jugaba Racing contra River en cancha de Racing. No me olvido más, ganamos 3 a 2. Y la prensa deportiva empezó a decir ‘qué pasa que el presidente de Racing no fue a ver el partido, que no está'”, relató el precandidato en una entrevista con FiloNews. “En ese momento, en la prensa política no aparecía nada de esto. Pero él zafó porque se hizo pública su desaparición a través de los medios deportivos”, recordó.

La década del 90: entre el menemismo y Harvard

Rodríguez Larreta, en distintos momentos de la campaña, destacó que en caso de ser electo sería “el primer presidente economista de la Argentina”. Y es cierto. En la Argentina no hubo ningún otro mandatario que haya estudiado la carrera de Economía. Él lo hizo en la Universidad de Buenos Aires y en los primeros años de la década del 90 viajó a Estados Unidos para realizar un máster de Administración de Empresas en Harvard.

En 1993 fue uno de los fundadores del Grupo Sophia, la ONG que fue “el semillero del PRO”, un think tank por donde también pasó María Eugenia Vidal, y donde iniciaron una relación de amistad. También estuvieron ahí los ex ministros de Cambiemos Esteban Bullrich (Educación) y Carolina Stanley (Desarrollo Social).

La última interna competitiva fue con Michetti en 2015. Foto: NA

En paralelo, Carlos Menem llevaba adelante su transformación del Estado nacional y el grupo sirvió no sólo para formar funcionarios, si no que a través de sus informes respaldó muchas de las medidas que llevaba adelante el riojano.

Uno de los que formó parte de la gestión de Menem y del Grupo Sophia fue el propio Rodríguez Larreta. En 1993 estuvo en la Anses, fue gerente general. Después estuvo a cargo de la Subsecretaría de Políticas Sociales, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social que conducía el carismático cantautor Ramón “Palito” Ortega. Su vínculo con Palito le permitió conocer a uno de sus grandes amigos en la política, Sergio Massa, con quien, en caso de ganar la primaria de Juntos por el Cambio, en octubre se enfrentarían como dos de los grandes favoritos. En 2020 le tocó gestionar la pandemia junto a Alberto Fernández. Foto: Prensa Fernández

En 1999 Massa y Rodríguez Larreta formaron parte del acuerdo entre Ortega y Eduardo Duhalde para enfrentar a la Alianza, que llevaba la fórmula Fernando De la Rúa-Carlos “Chacho” Álvarez. En su libro “El Arribista del Poder”, el periodista Diego Genoud cuenta que los dos dirigentes integraron el comando de campaña, junto con el actual gobernador de Chaco, Jorge Milton “Coqui” Capitanich y el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Diego “El Colo” Santilli.

El paso por el PAMI y la muerte de René Favaloro

Su participación en la campaña peronista de Palito Ortega no le impidió formar parte del Gobierno de la Alianza. En 2000 fue designado durante la gestión de De la Rúa como interventor del PAMI, la obra social de los jubilados en la Argentina. Su gestión, más allá de los logros que pudo haber tenido, será siempre recordada por la muerte del cardiocirujano René Favaloro, creador del by-pass, la técnica que salvó la vida de millones de personas en el mundo.

“El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, (creo desde el año 94 o 95) de 1.900.000 pesos (en ese tiempo, un peso equivalía a un dólar); la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían (como es lógico no a mí directamente)”, escribió el médico en la carta que se conoció luego del suicidio, el 29 de julio de 2000.

Varios años después el precandidato contó que en ningún momento la Fundación Favaloro se había comunicado con el PAMI para resolver las deudas que tenía el organismo. Según el entonces director cuando llegó “estaba quebrada” la obra social y su gestión “se encargó de resolver todos los contratos que no se habían pagado”. "Dentro de todo eso, había un contrato con la Fundación Favaloro, que fue a revisión. De ahí para adelante, nosotros pagamos a todos por igual el servicio", se refirió Larreta en la nota con FiloNews.

La polémica por la relación de Rodríguez Larreta con la muerte de Favoloro se metió en la campaña para estas elecciones. El presidente Alberto Fernández dijo “no le entreguemos el poder a los que le recortaron el 13% a los jubilados ni a los que conducían el PAMI cuando se suicidó Favaloro”.

Rodríguez Larreta replicó: “Se fue al carajo. Esa asociación es una canallada y la inventó el kirchnerismo varios años después de que me había ido del PAMI. Favaloro es un prócer. Hay límites, no se puede hacer cualquier cosa en política".

Dos décadas al lado de Mauricio Macri

En 2003 participó por primera vez de una elección al lado de Mauricio Macri. Fue como candidato a vicejefe de Gobierno porteño, en una fórmula que integraron bajo el sello de Compromiso para el Cambio, que luego mutaría a Propuesta Republicana (PRO). En esos comicios, perdieron contra la fórmula Aníbal Ibarra-Jorge Telerman, espacio que integraba Alberto Fernández.

En 2007 revalidó la apuesta. Fue el jefe de campaña de la fórmula Macri-Michetti que esta vez sí ganó la elección con el 60% de los votos en el balotaje contra Daniel Filmus. En esa gestión Rodríguez Larreta fue el jefe de Gabinete. El primer desafío electoral al lado de Macri fue una derrota en 2003. Foto: NA

En el período 2011-2015, con Macri reelecto como jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta comenzó su trabajo para ser el sucesor del PRO en la Ciudad una vez que su padre político tuviera que dejar el cargo por mandato constitucional, mientras hacía campaña para ser presidente de la Nación.

En 2015 llegó a ser jefe de Gobierno porteño después de una reñida primaria con Gabriela Michetti, que terminó de definirse cuando Macri dijo que su candidato era Rodríguez Larreta (otros dicen que Macri se definió cuando ya tenía números de que ganaba). Pero luego fue a una segunda vuelta con Martín Lousteau, y le ganó por la mínima diferencia.

En 2019 fue reelecto como jefe de Gobierno, esta vez en primera vuelta. Mientras tanto, su partido perdía el dominio político del territorio nacional, que volvía a las manos del peronismo y de la provincia de Buenos Aires, que ganaba Axel Kicillof. Al año siguiente debió gestionar la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. Allí comenzó a diferenciarse de su competidora interna, Patricia Bullrich, que participaba de las marchas anticuarentena que él mismo defendía.