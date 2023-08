El abogado de Walter Bento dijo que el juez suspendido hablará "hecho por hecho" y aclaró que "no se va a profugar"

Este viernes pasadas las 12.45 concluyó la primera etapa del juicio oral que tiene como principal imputado al juez federal Walter Bento. En concreto, luego de seis jornadas se terminó de leer el requerimiento de elevación a juicio. El juicio se retomará el 23 de agosto dando paso al planteo de cuestiones preliminares para luego empezar escuchar declaraciones testimoniales. La jueza Gretel Diamante solicitó que los imputados den a conocer quiénes están dispuestos a dar declaración indagatoria y también que se defina para el 23 de agosto la lista de testigos. El objetivo es que el viernes 25 de agosto comiencen a desfilar los testigos. Lo que resta definir es cómo se ordenará la producción de la prueba y cómo se ordenará el debate. En ese punto la defensa de Walter Bento solicitó que se permita que el juez declare hecho por hecho y no por la totalidad de la acusación.

"Lo que vimos en estas seis jornadas fue innecesario, los códigos modernos no se tuvieron en cuenta, es retrógrado y no vale más. Lo que vale es lo que viene ahora, las declaraciones. Bento va a declarar y va a contestar preguntas, pero ¿sobre todos los hechos que se le imputan o vamos por partes? Porque sino la fiscalía va a hacer 1.500 preguntas con todo su derecho, pero hay que imaginarse lo que va a hacer eso. Ahora vamos por hecho, declaramos, contestamos preguntas y después vamos al otro hecho. Sino realmente serán 32 jornadas de preguntas a Bento y hay más imputados. Que la fiscalía trabaje en las primeras preguntas y después pasamos al segundo hecho, no tiene sentido y es insano hacer todas las preguntas", dijo Mariano Fragueiro Frías a MDZ Radio en Sonría Lo Estamos Filmando.

"Esto lo vamos a informar en la próxima audiencia. Bento va a declarar sobre el primer hecho, pero no es que no va a declarar por los demás. Cuando terminemos con uno, pasamos al segundo. En los juicios orales la confusión es mala. La fiscalía quiere demostrar que han hecho una buena imputación y yo quiero demostrar que no, ahí uno de los dos va a fracasar. Si vamos caso por caso, tenemos ganas de explicarle a la comunidad", agregó el defensor del juez. Y sumó: "Está por verse todo. La verdad viene ahora, lo que digamos ahora es un prejuicio. Hoy Bento, les guste o no, es inocente".

A su vez, Fragueiro Frías remarcó: "Vamos a ver si los jueces tienen la certeza para poder condenarlo. Asi funciona, ahora si queremos condenar por lo que dice un fiscal, que es parte del caso y no tiene que perder la objetividad, pero si queremos hacer eso agarren y que lo cuelguen en una plaza. Si quieren vamos a un país como Irán, ahí te fusilan".

Al ser consultado sobre la relación con Aliaga, el defensor respondió: "¿Ustedes saben que la fiscalía le sacó el chip y usaba un chip en paralelo con Bento? Yo aprendí algo, la fiscalía es mi adversario. Si están peleados con Bento o si uno le ganó el concurso al otro no importa". "No me preocupa la destitución del juez en el jury, en absoluto", subrayó.

"Hay que sacarse de la cabeza la idea de que Bento se va a profugar. Bento no se va a profugar, no es exacto eso. Está él ahí con su familia, se sientan atrás mío. Con eso quisieron recalentar la mesa de exámen indebidamente, fue llevarle algo a la sociedad que no era real", concluyó en diálogo con MDZ Radio.