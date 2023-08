Martín Aveiro, el intendente que buscó dos cargos pero apunta al Congreso

Al profe de Educación Física Martín Aveiro se lo conoce por ser el intendente de Tunuyán desde hace 12 años. En las elecciones generales provinciales de este año, para seguir cerca de su municipio y traccionar en la boleta fue como precandidato a concejal en primer término y se conviritió en candidato. Sin embargo en la boleta sábana del próximo domingo aparecerá como precandidato a diputado nacional en primer termino. Esto implica que tiene doble candidatura- si entra en el Congreso, irá a la Cámara de Diputados y renunciará a su posible banca como edil- pero además significó en la interna peronista una especie de "tregua" entre sectores del PJ porque se trata de un intendente. Esta situación se reforzó más con la precandidatura presidencial de Sergio Massa que despierta adhesión en el peronismo local que además lleva a Juan Grabois como presidenciable, ambos bajo el sello Unión por la Patria.

En segundo término, luego de Aveiro, como precandidata aparece una mujer muy conocida puertas adentro de la política, pero que para la ciudadanía es un nombre nuevo porque nunca tuvo cargos electivos. Se trata de la economista de La Cámpora y asesora de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, Amalia Granata. Trabaja desde el 2012 en el Congreso de la Nación como jefa de asesores y nació en una familia peronista aunque comenzó a militar en el PJ cuando tenía 30 años. Luego de ella, en tercer término aparece como precandidato Pablo Portusso, uno de los directores de IMPSA. Es ingeniero industrial, parte del equipo de asesores de Sagasti. En 2014, durante la gobernación de Francisco Paco Pérez fue director de Energía.

Ante la consulta de MDZ, Aveiro respondió sobre temas clave para los que deberá posicionarse si llega al Congreso.

¿Está de acuerdo con la necesidad de avanzar con una reforma laboral? ¿Por qué?

Estoy de acuerdo con una reforma laboral, siempre que no implique bajar el piso de derechos que actualmente tienen los trabajadores. Es necesario discutir sobre las nuevas formas de trabajo, nuevos tipos de vínculos laborales para garantizar la debida protección, como los trabajadores de plataformas que deben aceptar condiciones pre-impuestas que no son negociables en términos de equidad.También es preciso actualizar algunos convenios colectivos de Trabajo, que por la época en la que surgieron no contemplan los avances tecnológicos que se han introducido en el marco del trabajo, como la modalidad de Teletrabajo, por ejemplo. La Ley 27.555 dispuso los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de Teletrabajo y los aspectos específicos se establecerían en el marco de las negociaciones colectivas. En este sentido es preciso revisar y analizar la Ley de Riesgos del Trabajo a fin de delimitar cuáles son las condiciones de salubridad e higiene y recursos laborales que se deben garantizar al trabajador que se desempeña en esta modalidad.

Es un error pensar que eliminando derechos se puede generar más empleo o, al revés, que los derechos que actualmente se reconocen van en desmedro del crecimiento del trabajo registrado. Según los datos suministrados por el ministerio de trabajo de la nación, el empleo formal y registrado acumuló en el mes de mayo 34 meses consecutivos de crecimiento. En la comparación interanual el trabajo registrado creció 4.1% con respecto del mismo mes del año pasado. En los primeros cinco meses del año 2.023 75 mil trabajadores ingresaron a trabajos formales. Esto demuestra que cuando existe crecimiento económico e incentivos para la contratación el empleo formal crece sin necesidad de recorte en los derechos de los trabajadores.

¿Está de acuerdo con la necesidad de avanzar con una reforma impositiva? ¿Por qué?

Hay que ir a un sistema de simplificación impositiva, que no es lo mismo. No estamos de acuerdo con una reforma tributaria que desfinancie el Estado. Hay mucho que analizar, por ejemplo, una enorme cantidad de exenciones a sectores que no la necesitan. Hoy el sistema tributario, por el lado de los impuestos, es regresivo porque le pega más a la gente que más consume, con el IVA. Entonces si se habla de reforma tributaria también hay que contemplar que sea más progresivo el sistema, teniendo en cuenta el impuesto sobre los bienes personales, sobre el patrimonio. Hay que considerar también que el aporte extraordinario de la riqueza, que se gravó en el 2021, con motivo de la pandemia, se pudo construir y terminar el gasoducto, además de que otra parte fue a viviendas y mucho más. Hoy casi 4 o 5 puntos del producto se van en exenciones impositivas a sectores que en muchos casos no lo necesitan.

¿Está de acuerdo con la necesidad de avanzar con una reforma previsional? ¿Por qué?

Entendemos que los cambios que puedan plantearse siempre deben ser para beneficiar a la sociedad. No modificar el sistema de reparto, o no retrasar las edades jubilatorias son dos ejes que defendemos.

Hay que tener en cuenta que el déficit principal lo generan los regímenes especiales. Por otro lado, considero que habría que instrumentar una moratoria permanente para garantizar previsibilidad y que no sea una cuestión de voluntad política de los gobiernos de turno. Porque si no quedan baches en el medio donde hay gente que pasa un montón de tiempo y no se puede jubilar hasta que no se implementa una moratoria.

¿Está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad? ¿Por qué?

Creo que de nada sirve tener penas más elevadas o bajar la imputabilidad, si tenemos un sistema que nunca llega o llega tarde, lo importante es que cada delito cometido, sea juzgado con celeridad, con eficiencia y por supuesto con justicia.El último gran avance de la justicia mendocina fue la propuesta que desde el peronismo se hizo de juicio por jurados, cuando se dejan de lado los egoísmos electorales, se pueden lograr cambios positivos.

Con esta ley cada mendocino que participó como jurado, ayudó, no solo a la resolución de un caso en particular, sino y sobre todo a lograr que Mendoza tenga una justicia más cercana a sus ciudadanos, y es en esa línea en la que estoy convencido tiene que ir el sistema judicial.