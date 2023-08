Caras nuevas: “los desconocidos” que habrá el domingo en el cuarto oscuro

No habrá boleta única esta vez: es que el próximo 13 de agosto en las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) iremos a votar en el tradicional cuarto oscuro con la boleta sábana que rige para las elecciones nacionales. Entonces, nos encontraremos en las aulas con distintas boletas, y las que tienen las tres categorías que se eligen –algunos frentes no presentaron precandidatos para ciertos cargos- llevan: “presidente y vice”; “diputados nacionales” y “parlamentarios del Mercosur”. En Mendoza, habrá siete boletas que llevan la categoría “diputados nacionales”, y para esa precandidatura se presentan muchos desconocidos: en realidad la mayoría viene trabajando hace mucho tiempo en política, pero al no haber tenido un cargo electivo previo, son “caras nuevas” para la ciudadanía.

En la boleta del oficialismo local (Cambia Mendoza) la única dirigente nueva que podría entrar al Congreso, si esta alianza diera un batacazo y lograra que en las generales poner cuatro de las cinco bancas en juego, es Hebe Vázquez Viera. Esa posibilidad no parece muy cercana en un escenario nacional de tercios: además de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich compite en la interna con Horacio Rodríguez Larreta); Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (la Libertad Avanza) tienen chances de hacer una muy buena elección, lo que repartirá los cinco lugares que Mendoza tiene que ocupar en la Cámara de Diputados entre esos frentes, obviamente que con distintas posibilidades de acuerdo a la cantidad de votos.

Pero ¿quién es Vázquez Viera? La mujer es una dirigente que reporta estrictamente a Bullrich y presidió en Mendoza Unión Por Todos, el partido que creó en la provincia para la precandidata a presidenta y que integraron dirigentes de otras provincias. Es psicóloga social.

?@PatoBullrich? un orgullo ser parte de tu equipo y gracias por confiar en mí pic.twitter.com/f0YvvJ2dnp — Hebe Vazquez Viera (@VieraHebe) June 24, 2023

En Unión por la Patria, que es el frente que encabeza el PJ, después del intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, va en segundo término como precandidata una mujer muy conocida puertas adentro de la política, pero que para la ciudadanía es un nombre nuevo porque nunca tuvo cargos electivos. Se trata de la economista de La Cámpora y asesora de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, Amalia Granata. Es licenciada en Economía y además, se especializa en análisis de datos. Trabaja desde el 2012 en el Congreso de la Nación como jefa de asesores. Tiene 43 años y nació en una familia peronista aunque comenzó a militar en el PJ cuando tenía 30 años. Después de ella, en tercer término aparece como precandidato Pablo Portusso, uno de los directores de IMPSA. Es ingeniero industrial, parte del equipo de asesores de Sagasti. En 2014, durante la gobernación de Francisco Paco Pérez fue director de Energía.

Acto de presentación de candidatos y candidatas de @UP_Mza en #Alvear

Gracias a los vecinos y vecinas del departamento que nos acompañaron.#AmorPorMendoza ??#UniónPorLaPatria uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/aqKSuR9mJJ — Maria Amalia Granata (@amaliagra10) August 6, 2023

En la lista que lleva a Javier Milei como precandidato a presidente, es decir en la Libertad Avanza, en segundo término va una “cara nueva”. Se trata de Facundo Correa Llano, quien fue asesor de quien figura primera en la boleta: la diputada provincial Mercedes Llano. Correa Llano nunca tuvo un cargo electivo, es del Partido Demócrata y actualmente preside en la provincia La Libertad Avanza. No son parientes con la precandidata en primer término, aunque sí lo es del histórico dirigente demócrata Carlos Balter: es su yerno.

¡Levantá la izquierda! Dice Laura Espeche, la militante del PTS que encabeza el listado de diputados nacionales de la lista A dentro del Frente de Izquierda y de los trabajadores. La dirigente es una histórica militante del Frente Izquierda y Trabajadores pero no ha tenido la visibilidad de sus pares. Es docente- participó de la conducción anterior del SUTE-, estudió Sociología y milita en el feminismo. Ahora, va primera en el listado de candidatos a diputados nacionales por el FIT por la lista A.

Me enorgullece contarles que seré pre candidata a Diputada Nacional por la izquierda mendocina junto a @myriambregman y @NicolasdelCano en la fórmula presidencial.

Contra el ajuste queremos que se escuche la voz de las y los trabajadores.

¡La salida es por izquierda! pic.twitter.com/M2SY91pJB7 — Laura Espeche (@LauGEspeche) June 24, 2023

Sin embargo, los “más desconocidos” de todos, son los candidatos del MAS. El movimiento al socialismo se presenta a elecciones esta vez. Se define como izquierda "anticapitalista" y lleva como primero en la lista a Lis Leila López, quien representa en Mendoza a la precandidata presidencial Manuela Castiñeira. La dirigenta es entrerriana y es la cara visible del MAS. En todas las provincias postulan un salario mínimo de 500.000 pesos y está pidiendo medio millón de votos para poder pasar a las generales. Además, han discutido con el FIT por cuestiones ideológicas. Habrá que ir entonces al cuarto oscuro, elegir la boleta- o cortar si se quiere optar por categorías de distintos frentes electorales- y votar a los precandidatos este próximo domingo.