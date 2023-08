Aníbal Fernández vinculó los incidentes en Constitución con la proximidad de las PASO

Aníbal Fernández volvió a lanzar controversiales declaraciones este jueves, luego de desvincularse del crimen de Morena Domínguez, ocurrido el miércoles en Lanús antes de que la niña ingresara al colegio.

Ahora el ministro de Seguridad hizo una fuerte acusación respecto a los incidentes en la estación Constitución al insinuar un posible vínculo entre estas manifestaciones con la cercanía de las elecciones PASO del próximo domingo.

"Pero que cosa rara un corte de vías para pedir una reunión con un ministro. ¿No?", expresó el funcionario en Twitter, en tono irónico y continuó: "Más raro aun, que haya pasajeros del Ramal Roca con gomeras y capuchas. Además saben que la Ministra de Trabajo manifestó la disposición de atender a los trabajadores y así y todo no levantaban el corte".

Finalmente, dejó una inquietante pregunta de cara a los comicios: "¿Habrá elecciones el domingo?". Cabe destacar que las protestas fueron encabezadas por un grupo de empleados tercerizados que prestan servicios de seguridad en el Ferrocarril General Roca. El corte de vías, que se produjo cerca de las 14, generó enojo y disturbios entre los pasajeros a causa de la interrupción del servicio.

El tuit de Aníbal Fernández sobre los incidentes de la estación Constitución

Pero no fue el único funcionario que se expresó al respecto ya que su par de Transporte, Diego Giuliano, se hicieron eco del mismo mensaje en sus redes sociales. "La ministra de trabajo manifestó la disposición de atender a los trabajadores, pero así y todo no levantan el corte. ¿Hay elecciones el domingo?", subrayó Giuliano en modo similar.

Más temprano, Aníbal Fernández había lanzado polémicos dichos respecto al crimen de Morena Domínguez de 11 años en Lanús. "No tengo jurisdicción y lo que conozco lamentablemente solo es por los medios. No participamos, no puedo contar de lo que no participo, no tengo por qué meterme", expresó el funcionario.