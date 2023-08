La Nación también denunció irregularidades en la cooperativa ligada a funcionarios de Las Heras

Los escándalos de Las Heras por el aparente uso de una cooperativa de trabajo para desviar fondos trasciende el ámbito local. Ahora la Nación certificó que esa cooperativa tenía serias irregularidades y le quitó la autorización para operar. Se trata de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, que habría sido usada por funcionarios de Daniel Orozco para facturarle a la esa comuna y hasta fraguar identidades. Hoy la justicia imputó al funcionario Osvaldo Oyhenart y a otras dos personas por ser sospechosas de fraude al Estado. La gestión del intendente Daniel Orozco, precandidato a vicegobernador, quedó impregnada por las denuncias de irregularidades.

La sanción nacional le agrega otra mirada al escándalo. Es que hasta ahora las denuncias habían estado cruzadas con las peleas políticas por la salida de Daniel Orozco del frente Cambia Mendoza. Pero el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social es un organismo nacional. Es conducido por Alexander Reig, un especialista que políticamente es parte del Movimiento Evita. Es decir, no tiene nada que ver con Cambia Mendoza. Para el organismo, la cooperativa tenía una "falta de apego al cumplimiento de las normas y regímenes" y detectaron muchas irregularidades en las inspecciones realizadas, entre ellas la entrega de información sobre el funcionamiento, los balances y otros temas.

Incluso, la cooperativa no funcionaba donde tenía declarado. "Se constató que la entidad no funciona en el domicilio denunciando ante este Organismo como sede social", dice la resolución. "Los inspectores se dirigieron hacia el denominado Espacio Verde radicado en la Calle 3 y 8 localidad y departamento Las Heras, provincia de Mendoza, lugar en el que tampoco se ha podido localizar a la entidad en cuestión", agregaron.

La municipalidad de Las Heras fue allanada.

La justificación de los pagos de la municipalidad era dar trabajo para realizar tareas de limpieza y reciclado. Pues para el organismo nacional, eso no ocurría. La municipalidad sí pagó a la Cooperativa varios millones de pesos y por eso la justicia imputó a tres personas.

"Según la investigación, mediante licitaciones y contrataciones directas los sindicados lograron percibir de las arcas del Municipio de Las Heras y causar un perjuicio patrimonial por la suma total de $35.511.386, sumas esta que fueron transferidas desde el Municipio de Las Heras a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que, lejos de ser administrada por y en favor de los integrantes de dicha cooperativa, fue ampliamente utilizada y administrada por los imputados en favor y beneficio de sus propios intereses y el de terceras personas", dice la imputación contra Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi y Adrián Pérez.

La sospecha es que se fraguaba la verdadera intención de la cooperativa y que se hizo pasar a personas como asociados, a sus espaldas.

El INAE llegó a una conclusión similar. "Los inspectores no pudieron lograr comunicación alguna como tampoco han podido detectar indicios que denoten la existencia de la Cooperativa...También destacaron que a consecuencia de no encontrarse actualizado el domicilio de la sede social ante este Organismo, la verificación in situ resultó infructuosa. Los inspectores destacaron que las personas que se encontraban en el predio no se las identifican como recicladores sino como albañiles dedicados al rubro de la construcción", explica la sanción, donde se destaca que "se ha configurado una situación de tal gravedad, que con el objeto de preservar un sistema genuino de crédito cooperativo" deciden suspenderla.

"Suspéndase la operatoria de la COOPERATIVA DE TRABAJO MANOS A LA OBRA LIMITADA, localidad y departamento Las Heras, provincia de Mendoza", dice esa resolución.