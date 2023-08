Cuál es el techo de Patricia Bullrich y cuánto puede subir Horacio Rodríguez Larreta

“No hay un solo indicio riguroso sobre eso. De hecho las mediciones la dan todas a Patricia arriba en el ballotage”, explica a MDZ un campañólogo del campamento de Patricia Bullrich para desmentir la teoría que circula en torno a que Horacio Rodríguez Larreta es el candidato con más chances de ganarle a Sergio Massa en un eventual ballotage. Lo concreto es que, desde el contundente triunfo de Maxi Pullaro en Santa Fe, cambió la percepción en el mundo de la política y en el Círculo Rojo. Aquellos que daban a la exministra de Seguridad como favorita irreversible en la PASO de Juntos por el Cambio, dentro y fuera de la coalición, hoy dudan y se escudan en un escenario de paridad dentro del margen de error.

Evidentemente los yerros de la mayoría de los encuestadores han puesto en duda muchas presunciones o pronósticos sobre lo que vaya a ocurrir el 13A. Por eso se ha profundizado el debate sobre la efectividad de los sondeos telefónicos en comparación con los presenciales. La cátedra parece inclinarse por los estudios que se realizan en el territorio, pero aseguran que muy pocos los pueden financiar. Incluso, en el bullrichismo admiten que hay una diferencia sustancial entre unos y otros en la intención de voto de la jefa de los “halcones”.

Ella venía liderando con mucha comodidad en la mayoría de los estudios de opinión pública hasta la fuerte derrota de Carolina Losada, a quien la presidenta del PRO en licencia venía apadrinando. “A partir de ahí, Patricia empezó a cometer serios errores como el blindaje y los spots muy duros, como jugar con el todo o nada”, comenta en estricto off the record un operador que milita en las filas halconas. La interpretación de muchos es que la campaña de la candidata está dirigida a nuclear el voto del macrismo y del centro a la derecha, pero si aumenta la participación de electores en la primaria de la principal coalición opositora, corre el riesgo de no poder crecer más y que se le acerque Larreta con votos moderados, filoradicales y progresistas. Una confluencia de electores más interesados en que pierda el macrismo y su candidata que en apoyar al gobernante de CABA.

Las primeras encuestas que van en esa dirección son las que difundieran Facundo Nejamkis (Opina Argentina) y César Mansilla (Nueva Comunicación). También se conoció una de Isonomia con ventaja para el jefe de Gobierno porteño en la provincia de Buenos Aires. Pero una de las instituciones más prestigiosas como la Universidad de San Andrés divulgó su sondeo periódico con mejores noticias para Bullrich. Se impone a su rival interno por ocho puntos de diferencia y aparece como más competitiva en una primera vuelta contra el ministro de Economía.

“Patricia pegó un salto importante cuando se bajó Mauricio de su candidatura presidencial en marzo; hubo una transferencia automática de esos votantes en favor de ella. De ahí en adelante comenzó a estancarse pero manteniendo una buena diferencia. La cuestión central pasa por comprobar si hay una tendencia en el electorado blando que se muestre dispuesto a votar a Horacio”, describe un encuestador de larga trayectoria que pidió reserva de su identidad. Otros de sus colegas sostienen que la exministra de Macri tiene un techo que podría andar entre el 20 y el 25 por ciento. Siempre de acuerdo a la concurrencia a las urnas dentro de dos domingos.

La otra incógnita pasa por el perfil de quienes decidan quedarse en sus casas el 13A. Se suele sostener que una baja participación, como pronostica la mayoría de los encuestadores, suele favorecer a los aparatos como el que maneja el larretismo, con recursos propios y la estructura del radicalismo que responde a Gerardo Morales. Pero también los convencidos y las minorías internas que siguen a Bullrich pueden hacerse sentir si el ausentismo es importante.

Evidentemente las chances de Rodríguez Larreta dependen de una masiva participación de los votantes en la primaria de JxC. Necesita del auxilio de la “mayoría silenciosa” que también busca el candidato presidencial de Unión por la Patria. “El hipotético escenario de un triunfo de Horacio tendría que darse en medio de una debacle de Sergio y un papelón de Juan Schiaretti”, explica un Barón del Gran Buenos Aires, que está más preocupado por la suerte de su lista que por el destino de Massa. Una performance exitosa del jefe de Gobierno porteño podría dejar al titular del Palacio de Hacienda en problemas, porque debería conformarse con retener el voto más fiel kirchnerismo. Ahí es donde compiten por el llamado "votante blando" con menos convicciones ideológicas.

Todo parece indicar que el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires debería superar el 20% para intentar derrotar a Bullrich y, para ello, debe ganar en territorio bonaerense, emparejar en Santa Fe, Córdoba y Mendoza. “No tenemos que olvidarnos que Horacio maneja un portaviones con estructura y recursos infinitos como para emparejar y hasta ganarle a Patricia”, reconoce en privado un operador alineado al bullrichismo.

En el larretismo pronostican una levantada a partir del triunfo de Pullaro que cambió la inercia previa y que ahora genera respaldos en catarata. Primero fue Rodrigo de Loredo desde Córdoba; luego el intendente mendocino Ulpiano Suarez y ahora esperan con ansiedad el apoyo de María Eugenia Vidal, quien se viene haciendo rogar pese a su larga relación personal con Larreta. La idea es que estos apoyos le dan más credibilidad al candidato en la recta final hacia las PASO. Son instrumentos que se van a implementar, porque ellos tampoco saben si les va a alcanzar esta recuperación en las encuestas. Final con bandera verde.