Martín Lousteau cruzó a Mauricio Macri por la interna de Juntos por el Cambio

Martín Lousteau cuestionó este domingo a Mauricio Macri al asegurar que "tendría que haber tenido otra postura" respecto a los conflictos en el interior de Juntos por el Cambio. Además, insistió con sus críticas a su competidor en las PASO, Jorge Macri, y confesó que le hubiera gustado enfrentar a otro candidato dentro de la interna de la coalición.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño fue consultado por los dichos de Elisa Carrió en contra del ex mandatario semanas atrás. "Lilita" había señalado en declaraciones que Macri "tiene un lado oscuro que está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”.

"Creo que él (Mauricio Macri) como referente de un espacio y habiendo sido ex presidente, tendría que haber tenido otra postura y pararse por encima frente a los manejos del espacio. Creí que en la interna iba a tener un lugar superador, no este", fue la respuesta del senador nacional en declaraciones radiales por FM Milenium.

Respecto sobre cuál fue esa postura que decidió el ex Jefe de Estado, Lousteau contestó que no sabía aunque aclaró que "no se paró en el lugar que hubiera esperado". De todas formas, agregó: "Su legado se resignificaría si Juntos por el Cambio puede volver a ganar y hacer un buen gobierno. Entonces, él habrá podido modificado el mapa político argentino".

Luego, volvió a la carga contra Jorge Macri y lo chicaneó por su capacidad de gestión al remarcar que él "manejó más gente en el Banco Provincia" en comparación con la administración de Macri en Vicente López. "Tres propuestas le escuché a Jorge Macri. Tres. Debe pensar que la Ciudad no necesita cambios”, agregó Lousteau.

Además, reveló que hubiera elegido a Fernán Quirós como candidato del PRO en vez del primo del ex mandatario y puso en duda que el ministro de salud porteño se haya bajado por su cuenta. "Mauricio Macri insistió mucho para que Jorge fuera el candidato y él no quiso competir con Quirós y dijo que había que solo había que tener un solo candidato en la Ciudad, A mí me hubiera gustado que (Fernán) Quirós estuviera y competir con él. Tendría propuestas distintas a nosotros en el debate. ¿Se bajó o lo bajaron?", expresó.