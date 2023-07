José Luis Espert fulminó a Cristina Fernández de Kirchner por sus críticas a los empresarios

El acto de inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner generó repercusiones en todo el arco político. En particular, las duras críticas de Cristina Fernández de Kirchner contra los empresarios se metieron en el centro del debate. Y en este contexto, salió en declaraciones televisivas a responderle José Luis Espert.

"No se qué les pasa a los empresarios que en esos seminarios cuando se juntan entre ellos hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande", había asegurado la vicepresidenta durante el evento realizado en la localidad bonaerense de Salliqueló.

Al respecto, el diputado nacional de Juntos por el Cambio fue duro con la exmandataria y aseguró que ella "es amiga de los empresarios corruptos". "El 1% del empresariado argentino es prebendario, corrupto, amigo de Cristina (Kirchner) y de Néstor (Kirchner). Ese empresariado cobijó a Cristina", expresó por LN+.

En este sentido, recordó que quien fue presidente entre 2003 y 2007 impuso "un capitalismo de origen nacional" que desembocó "con los cuadernos de la corrupción denunciados de Centeno". "Ese 1% funde al 99% de los empresarios", agregó.

Luego, se refirió a su tuit contra las palabras de Sergio Massa respecto a una supuesta exigencia del FMI para no continuar con la construcción del gasoducto. "Massa miente. No nos olvidemos de cómo es este proceso populista, Cristina (Kirchner) no se anima a dar la cara y pone a sus payasos en la cancha que son Alberto Fernández y Sergio Massa. En ningún lugar del acuerdo dice que no haya que construir gasoducto para cumplir", arremetió.

Y cerró con dureza: "Un psicópata tiene capacidad de comunicación infinita. No hay duda de que Cristina Kirchner lo es y Sergio Massa también. No nos comamos esta curva que es una nueva estafa electoral, es el mismo kirchnerismo el que está detrás de esto".