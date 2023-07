Patricia Bullrich defendió a Gabriel Batistuta y apuntó contra la "mafia sindical"

La precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se metió de lleno en la polémica que involucra al exjugador de fútbol Gabriel Batistuta, quien fue denunciado por las malas condiciones en las que tenía a los trabajadores de su campo.

"Invirtió en el país y en el campo todo lo que ganó como estrella del fútbol mundial. Da trabajo, genera riqueza y hoy lo persigue la mafia sindical. Lo de @GBatistutaOK es un ejemplo de cómo el éxito y el mérito son castigados en la Argentina. Conmigo, esto se termina", sostuvo Bullrich en su cuenta de Twitter.

La exministra de Seguridad replicó una noticia en la que se hablaba del mal momento que atraviesa Batistuta, quien fue denunciado por supuesto maltrato laboral y que se quebró en llanto a la hora de defenderse de las acusaciones.

Gabriel Batistuta se quebró por las acusaciones

Un denunciante anónimo había asegurado que en el campo que el exjugador tiene en Reconquista, Santa Fe, hay trabajadores "en condiciones deplorables".

Días atrás, el secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, divulgó que en una inspección en uno de los campos del exgoleador se detectó una escena indignante y con trabajadores en condiciones deplorables, escena que el exfutbolista rechazó por completo.

En este contexto Batistuta habló en Radio La Red y aseguró: "Se respetan todos los derechos laborales y tenemos todos los papeles". Además, como si fuera poco rompió en llanto al apuntar que la denuncia en su contra lo afectó, pero sobre todo causó un profundo dolor en su padre.

"Estoy bastante mal, triste, estoy solo en el campo y estoy temblando, espero poder terminar de hablar. La situación es triste para mí en este momento. Ayer me levanté como todas las mañanas, me preparo el mate, prendí la computadora, me dispuse a leer las noticias y me encuentro en primera plana como un maltratador de empleados o que tengo a los peones del campo en condiciones deplorables. Imagínate lo que fue para mí", añadió.

Sin ocultar la tristeza que lo invade, el exjugador de la Selección argentina sorprendió con su declaración: "He sido trabajador también, entiendo a la persona que quiere trabajar, que tiene la voluntad de crecer y todo eso, y por supuesto que desde que tengo la posibilidad hago todo lo posible para ayudarlos. Ya el hecho de ofrecer trabajo es una ayuda y me toca leer esto, así que imagínate cómo estoy, peleando contra las ideas de hacer cosas raras, tratando de meterme en la cabeza que tengo un nieto, que tengo una mujer, que tengo hijos, que tengo un padre y una madre. No quiero decir lo que pensé hacer, pero es muy triste, mejor dejarlo pasar".

"Todos saben que no me gusta dar notas, prefiero mantenerme al costado, pero me cansé. Soporté que dijeran que tengo 140 mil hectáreas de campo y me da risa, hay mucho desconocimiento, mucho mito alrededor de una figura reconocida como la que puedo ser yo por lo que me dio el fútbol y algunas cosas se pueden soportar, pero que algunos dirigentes políticos, personas con responsabilidad digan sin ponerse colorados que Batistuta tiene 140 mil hectáreas de campo...por favor... Ahí hay dos cosas: primero maldad y después una falta de responsabilidad y desconocimiento. Hay una idea falsa del campo", sentenció Batistuta.