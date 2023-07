Juntos por el Cambio, lejos de la paz, vivió otra semana de furia entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Las diferencias públicas entre los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich volvieron a quedar en evidencia esta semana, en particular en la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto de la interna entre Jorge Macri y Martín Lousteau, y en Santa Fe, donde el próximo 16 de julio Maximiliano Pullaro y Carolina Losada irán a las urnas para dirimir quién será el candidato a la gobernación de la coalición opositora en esa provincia.



En la semana que transcurrió, Bullrich estuvo en la zona sur del conurbano y realizó actividades de campaña junto al precandidato a gobernador que respalda en territorio bonaerense, Néstor Grindetti, y juntos estuvieron en los distritos de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Quilmes.



Por su parte, Rodríguez Larreta sigue con un cronograma de anuncios sobre las de propuestas de Gobierno que implementará en caso de resultar electo, y desgrana ante el electorado en función de determinados ejes temáticos que exhibe en distintos lugares del país.



Esta semana, en el convento de General Rodríguez donde fue detenido el exsecretario de Obras Públicas José López, el jefe de Gobierno porteño llamó a "terminar con los privilegios de la política". A este anuncio le siguió otro sobre educación, formulado desde la provincia de San Luis.



Más allá de estas formalidades de campaña, ambos precandidatos de JxC se enfrascaron, como viene ocurriendo en los últimos meses, en polémicas, que a veces protagonizan ellos mismos y en otras ocasiones lo hacen a través de sus allegados.



Una de estas internas más duras se da en la Ciudad de Buenos Aires, donde el senador radical Martín Lousteau y el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri (primo del expresidente Mauricio Macri), se disputan la sucesión de Rodríguez Larreta.

Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás.



Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: HAGAMOS EL CAMBIO DE NUESTRAS VIDAS. pic.twitter.com/8Jx5fm2TPx — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 8, 2023

En primer término, Lousteau se hizo eco de las impugnaciones que recibe la postulación de Jorge Macri por parte de quienes consideran que el exintendente del partido bonaerense de Vicente López no reúne los requisitos sobre residencia como para presentarse a un cargo electivo en el distrito porteño.



En esta puja, el primo del expresidente obtuvo un primer triunfo en la Justicia Electoral porteña, que el martes pasado habilitó su postulación, una decisión que podrá ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.



Tras el capítulo de las impugnaciones, el radicalismo porteño le pidió directamente a la Junta Electoral de JxC que Franco Rinaldi, primer precandidato a legislador porteño en la lista de Jorge Macri, retire su postulación.



Rinaldi se vio envuelto en una polémica tras sus declaraciones homofóbicas y racistas, vertidas en sesiones de charlas que ofreció por las redes sociales.



Cerca de Jorge Macri anticiparon que defenderán a Rinaldi a capa y espada, a la vez que muestran encuestas que le otorgan al ministro de Gobierno una ventaja por sobre Lousteau.



La candidatura de Jorge Macri es sostenida por Patricia Bullrich, mientras que Rodríguez Larreta está en una situación compleja en la interna de JxC que se desarrolla en el distrito que gobierna.

Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada. uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC99



Sumate a #LaFuerzaDelCambio:https://t.co/a74OLFn1zX pic.twitter.com/AqsocnLHYQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2023

El titular del Ejecutivo porteño y referente del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, no puede salir a respaldar abiertamente a Lousteau, porque es el precandidato del radicalismo.



No obstante, Rodríguez Larreta promueve la postulación del senador nacional, quien tiene en el gabinete porteño a varios funcionarios que le responden y tiene una fuerte influencia en la administración del Banco Ciudad.



La otra fecha que analizan con atención en JxC es el 16 de julio, cuando se realizarán las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) locales en Santa Fe.



Será una reedición de la pelea Bullrich-Larreta a nivel provincial: la exministra de Seguridad respalda como aspirante a la gobernación a la radical Carolina Losada, mientras que Larreta juega con Maximiliano Pullaro, exfuncionario que estuvo a cargo de las fuerzas policiales de Santa Fe en la administración socialista que gobernó en la provincia hasta 2019.



Esa interna no tiene retorno, y es poco probable que ambos equipos puedan trabajar juntos tras las PASO debido a las duras acusaciones que intercambiaron en las últimas semanas.



La senadora nacional acusó a Pullaro de tener vínculos con el narcotráfico y desde ese momento se cortó todo vínculo entre ambos precandidatos.



En esta elección se involucró activamente el expresidente Macri, que aunque pretende mantener un bajo perfil, sigue muy de cerca en el día a día de la interna de JxC en Santa Fe y en otros distritos del país, y va explicitando su respaldo a Bullrich.



Antes de viajar a Europa, donde por dos semanas cumplirá funciones como ejecutivo de la FIFA, Macri pasó por Santa Fe para respaldar a Losada.



Un eventual triunfo de la periodista en esa provincia daría al sector de Macri-Bullrich una victoria que sirva para emparejar los triunfos que obtuvo Larreta en San Luis con Claudio Poggi, y en San Juan, con Marcelo Orrego.



Mientras tanto, las chicanas y cruces continúan entre los sectores en pugna de JxC parecen estar a la orden del día.



La exministra de Seguridad divulgó días pasados una noticia sobre la pérdida de días de clase que tuvieron varios distritos del país por medidas de fuerza de los gremios que representan a los docentes, e incluyó datos sobre la Ciudad que fueron objetados por funcionarios porteños.



"Te informaron mal, Patricia. Este año en CABA ya tuvimos 85 días de clases. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días, y lo estamos cumpliendo. Los paros en Ciudad no suman ni el 20 % de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza", salió a responderle Soledad Acuña, ministra de Educación porteña y muy cercana a Rodríguez Larreta.



En una semana donde los piquetes sobre la avenida 9 de Julio fueron protagonistas, Bullrich dijo que "la Ciudad es tierra de nadie" y que si llega a la Casa Rosada se terminarían este tipo de protestas.



"Cuando fue ministra de seguridad nacional no se levantaron los piquetes ni se interrumpieron los accesos a la Ciudad", le recordó a su turno Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad.



Un capítulo más de la áspera interna que protagonizan Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y que promete seguir escalando hasta el 13 de agosto, fecha en la cual se realizarán las PASO nacionales en la que se dirimirá el nombre del candidato o la candidata presidencial que representará a JxC en las elecciones generales del 22 de octubre.