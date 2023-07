La nueva empresa de energía y minería que creó Manzano que podría aspirar a negocios en Mendoza

Mendoza no tiene litio, al menos no hay yacimiento relevantes. Pero ahora tiene radicada una empresa que sugiere lo contrario en el nombre, aunque su objetivo parece distinto. Litios del Oeste es una sociedad anónima de reciente formación en Mendoza y pasaría inadvertida si no fuera por el cerebro detrás de todo: José Luis Manzano. La empresa fue radicada en Mendoza y tiene un destino múltiple , pero arraigado en el negocio energético, la base del holding liderado por el mendocino y exministro del Interior.

"Litios del Oeste" tiene con misión principal ser parte de todo tipo de emprendimientos energéticos y en cualquier parte de la cadena de valor de esa industria; incluida la generación, el transporte, la distribución, el mantenimiento y el desarrollo de infraestructura. No es una novedad si se tiene en cuenta que Manzano y su grupo controla la distribuidora Edemsa en Mendoza, Edenor en Buenos Aires, la central Ameghino.

Pero las empresas del mismo grupo tiene fuerte presencia en la explotación de recursos naturales no renovables como el gas y el petróleo. Mucho más por la "tenencia" de activos, que por la operación. De hecho la principal habilidad del equipo de Integra Capitals es haber ponderado áreas marginales, zonas de bajo potencial y también haber recibido concesiones, principalmente en Mendoza, para luego asociarse con operadores. La pericia está en "juntar las partes", conseguir llaves, más que en operar.

La empresa Litios del Oeste fue creada en Mendoza y tiene como socios a Nicolás Mallo Huergo, director de Integra Capitals y uno de los referentes que Manzano tiene en todos sus negocios energéticos. Por eso fue parte de Petrolera El Trébol, Andes Energía y todas las empresas del rubro. También es Presidente de Integra Lithium, la "marca" donde se agrupan los proyectos de litio que tiene ese grupo. Allí tiene puesto gran parte del poder de lobby Manzano, gracias a las hectáreas de concesiones y los contactos para conseguir operadores. La otra socia es María Inés Anchelerguez Huerta, una de las abogadas de Integra Capitals.

En Mendoza ese grupo, propietario de EDEMSA, está a punto de concretar un paso adelante. Es que firmó un acuerdo con el gobierno de Rodolfo Suarez para extender la concesión de la empresa distribuidora en condiciones convenientes. Además del tiempo, le permitirán sacar dividendos de la empresa y tener, así, libre disponibilidad de recursos de una empresa que tiene liquidez diaria. Hay especialistas que cuestionan ese acuerdo porque dejaría en desventaja al Estado.

Negocios a la vista

La creación de la nueva empresa también suena como un posible instrumento para participar de negocios futuros que habrá en el país y en Mendoza.

Uno de ellos, por ejemplo, es la construcción, administración y gestión de las represas que se proyecta construir en el Río Diamante, el Mendoza y el Tunuyán. Todo con un actor privilegiado que tiene el negocio cerrado, pero sin respaldo real: la metalúrgica IMPSA, empresa que es propiedad de la Nación y Mendoza, pero cuyas acciones saldrán al mercado pronto a un precio probablemente bajo. La empresa tiene una situación estable, con un futuro incierto por la deuda que debe afrontar (aunque el capital se postergó, en dos años debe comenzar a pagar intereses).

El Gobierno de Mendoza le otorgará un privilegio enorme al asegurarle la compra de las turbinas para el dique El Baqueano, en caso de que se haga, y también tendrá a cargo la revisión y refuncionalización de las turbinas de los complejos los Nihuiles y los diques del río Diamante.