José Thomas defendió el ítem aula y fue tajante al hablar del SUTE

El director General de Escuelas de Mendoza (DGE), José Thomas, dialogó con MDZ Radio y fue tajante a la hora de referirse a la tensa relación que mantiene el Gobierno provincial con el Sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación (SUTE), al cual tildó de "sindicato politizado kirchnerista" en el marco de los pedidos de aumento salarial. En tanto, se defendió ante las críticas por el ítem aula y, en otro orden, destacó que Mendoza sea una de las tres jurisdicciones que llegó a más 80 días de clase en lo que va del año.

Al referirse a la mala relación que con el gremio docente, señaló: "Yo separo a los docentes del sindicato. No hay linealidad en eso y menos con este sindicato muy politizado a nivel provincial y nacional. Uno ve jurisdicciones que nunca han hecho un paro en cuatro años y antes hacían 60 paros. Y se ve cómo se protestan cosas en la provincia que en la Nación se aceptan. Entonces me parece que ahí no hay linealidad. Claramente hoy el docente siente que es un salario bajo, como lo sentimos todos los argentinos".

En ese sentido, al hablar de los reclamos salariales, enfatizó: "En la Argentina tenemos un profundo problema económico macro, con una inflación que hace que todos los días esté peor. Yo creo que la propuesta de ahora que ha hecho el Gobierno provincial en términos de acompañar o mejorar la inflación y asegurar que ningún docente en julio cobre menos de $165.000 con un cargo y $330.000 con dos cargos, no soluciona el problema del salario docente. Para nada. Trae aparejados algunos problemas de pirámide y por eso se le ofreció al sindicato y no aceptó un porcentaje importante de aumento al ítem de jerarquía docente, con lo cual estamos en un problema muy complejo en lo macro con un sindicato que que hace política también en el debate y en un momento en el que, me parece, la Argentina no está para ese tipo de cosas. Un momento en el que la oferta particular acompaña lo que decimos: va por encima de la inflación y ayuda más a aquellos sueldos bajos. Intentamos respetar la jerarquía, pero no soluciona el problema del salario completo, que claramente quedará para las gestiones que vengan".

"Hay que resolver el problema del salario docente y del estatuto docente. Hay que revisar el estatuto docente de Mendoza y de la Argentina, que es de la década del 80 en términos de firma, pero en términos conceptuales es de la la década del 60. Ya cambiaron las relaciones laborales de casi todas las ramas laborales y los docentes seguimos con un estatuto que no beneficia a los buenos docentes", siguió Thomas.

El SUTE se reunió en un plenario realizado en Tunuyán y desde la dirigencia sindical indicaron que ratifican el rechazo de la negociación paritaria 2023 y de ahí en adelante formaron un "plan de lucha" en defensa de los salarios docentes. Algunas de las medidas que analizan es ir al paro por 96 horas durante los primeros días del mes de agosto.

Al ser consultado por dicha amenaza, Thomas indicó: "Este sindicato politizado kirchnerista propone un paro de cuatro días en una mesa paritaria en la que la oferta es que que se abría si la inflación superaba la propuesta. Como la inflación superó, se abrió la mesa paritaria. El Gobierno provincial propone un aumento por encima de la inflación y, a pesar de eso, dice que va a ir a cuatro días de paro. Vuelve a poner a los chicos en el medio del problema (el sindicato). Hay otras formas de protestar o de hacer ver el problema y que no sea con los chicos de rehenes. Lo demuestran otras jurisdicciones: en poner a los chicos de rehenes en la pos pandemia y quitarle la posibilidad de aprender cuatro días, pero también de comer en la escuela, de la contención social que la escuela y todo eso, obviamente que estoy de acuerdo. Sí me preocupa mucho para tratar de resolverlo y que eso no ocurra".

El SUTE analiza a ir a un paro en agosto.

Ítem aula

Por otro lado, al abordar en la entrevista la situación que rodea al ítem aula, Thomas aseguró que "el ítem aula es algo que tiene consenso en Mendoza y es algo que se hizo por ley. Lo votaron los siete miembros de la Corte. Yo no sé porque revisamos las cosas que han tenido consenso, que han sido hechas en forma legal y que han pasado por todos los controles que una provincia institucional tiene".

"El contexto de esta ley del item aula era que los chicos cada día tenían menos clase porque había mucho ausentismo docente y porque no había clases. Hoy Mendoza está primera en el ranking. Es una ley para beneficiar al derecho a la educación de los menores de edad por encima de cualquier otro derecho. Entonces esta ley, en cierta medida, lo garantiza. Ahora, si tenemos que revisar cosas particulares que han tenido y que son injustas, todos estamos dispuestos. De hecho, ha tenido muchísima revisión el ítem aula. No está como se escribió la primera vez. Será tarea de la gestión que viene revisarlo. Yo escucho que muchos dicen que hay que humanizarlo y no dicen qué ni cómo. Un disparate en la campaña este como que hay que construir 80 escuelas en Mendoza y no se y no saben (...) "Meten todo en una ensalada que lo único que hacen es confundir a la gente. ¿Hay que mejorar el salario docente? No hay dudas. ¿Hay que mejorar el estatuto docente? No hay dudas. ¿Se pueden ver algunos puntos particulares del ítem aula? Bueno, propongan cuáles. Díganlo en voz alta", completó el titular de la DGE. José Thomas reivindicó el ítem aula.

En otro tramo, también resaltó lo comunicado en el reciente "Informe de seguimiento del cumplimiento del ciclo lectivo”, un relevamiento de la Coalición por la Educación en el que se contabilizaron los días de clases planificados es escuelas primarias y, luego, se hizo una comparación con los días efectivos de clase hasta el 30 de junio (descontando paros, feriados, jornadas institucionales e inconvenientes climáticos).

Por ello, Thomas manifestó: "Venimos trabajando hace 8 años diciendo que es importante que los chicos estén en la escuela y que las escuelas estén abiertas. Es un trabajo que no es de un día para el otro. La pandemia fue difícil en ese sentido, pero también nos mostró que la presencialidad no es negociable. La satisfacción es que este año hemos logrado tener la cantidad de días que nuestro calendario dice. Tiene que ver con la transparencia del calendario y de nuestra gestión. Los únicos inconvenientes que hemos tenido han sido dos días por viento zonda, que nos han llevado a la discusión de si avisamos tarde o temprano. Tiene que ver con esta obsesión y prolijidad que tratamos de tener en términos de no cerrar necesariamente una escuela".

Escuchá la nota completa.