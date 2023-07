El verdadero reclamo docente detrás del pedido de aumento salarial

La negociación salarial que llevan adelante el Gobierno y el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) no parece llegar a buen puerto. Es que los docentes están en pie de lucha por un reclamo que va más allá del aumento salarial. Se trata del achatamiento de la pirámide, ya que como el sueldo inicial se va a actualizando permanentemente por exigencia de la Nación, quienes tienen muchos años de antigüedad se ven afectados porque no ven esos aumentos en sus salarios. De hecho, una directora percibe mensualmente el equivalente a dos sueldos docentes iniciales. Esta situación está en debate en las escuelas y el SUTE hará una concentración este miércoles por la tarde para reclamar que se solucione con urgencia.

"Están destruyendo la carrera docente", se quejó ante MDZ el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa. Tras el acuerdo que firmó la Nación con los gremios docentes y que deben cumplirse en todo el país, el salario docente llegó en el mes de junio a 145.000 de bolsillo pesos por cargo y a 165.000 en julio. Pero este salario se repitió en docentes con diez años de antigüedad o de quienes tienen zona. "De hecho, las directoras cobran lo mismo que dos cargos iniciales. No se está respetando la antigüedad ni la jerarquía. Estamos reclamando a la Dirección General de Escuelas que tenga en cuenta esta situación que es gravísima", sumó Correa. Una profesora de secundario, le contó a MDZ que: "Con 26 años de antigüedad, 39 horas, 30% de zona cobro lo mismo que fijó la Nación como piso para 2 cargos inicial, sin zona ni antigüedad". En ese sentido, la docente agregó: "Mendoza respeta los mínimos de Nación pero no paga un peso más a los docentes con antigüedad". El tema, como reflejó esta trabajadora de la educación, es que quienes recién se inician cobran lo que se conoce como cláusula de garantía, esto es lo que garantizan a quienes no tienen zona ni antigüedad alcanzar el salario minímo garantizado. Pero este concepto no lo perciben quienes recién ingresan. "Estamos teniendo un grave problema, quienes se están por jubilar están cobrando lo mismo que quienes recién se inician", agregó Correa.

Este debate es el gran problema en las escuelas. Por un lado porque afecta la situación laboral de miles de docentes pero además, perjudica directamente al sistema educativo. Ya que, como contó MDZ, hay escuelas que no consiguen reemplazos para cubrir suplencias. En el GEM (Gestión Educativa Mendoza), que contiene la información oficial de los docentes, como así también de todo el alumnado, figuran diariamente alrededor de 100 llamados para suplencias. Muchos de ellos, como se puede ver,son el llamado número 25. "En Uspallata, por ejemplo, están faltando docentes porque aunque tiene zona, no impacta significativamente en el salario, por lo tanto a los maestros o profesores no les conviene ir a dar clases para allá", continuó Correa. Por eso, estudiantes de primaria o secundaria, se encuentran con maestras o profes que van cambiando permanentemente ya que no renuevan sus suplencias o se van en búsqueda de otros trabajos.

El Gobierno abrió la instancia paritaria para actualizar los porcentajes mensuales de subas otorgados en abril. Pero la negociación con el SUTE está frenada ya que el plenario se negó a aceptar sólo aumentos. Piden que se discutan estos ítems que son clave: el impacto de la antigüedad, la zona y la jerarquía docente en los salarios. Además, que los sueldos de los celadores estén atados al inicial docente. Para que pueda revertirse el panorama, se necesitan destinar fondos que mejoren la situación salarial. Como forma de reclamo, el SUTE prevé un nuevo plenario provincial luego del receso invernal que contempla la discusión de un paro de cuatro días para el mes de agosto. Mientras tanto habrá una concentración este miércoles desde las 18.30 en Casa de Gobierno.