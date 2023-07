Incómodos, mudos y picantes: los candidatos a vicegobernador también debatirán en Mendoza

La Legislatura provincial continúa puliendo los detalles del proyecto para regular los debates de candidatos de cara a las elecciones del 24 de septiembre. El planteo fue aprobado este último martes en la Cámara de Senadores y este miércoles en Diputados se resolvió enviarlo en segunda revisión a la Cámara alta. La iniciativa modifica la Ley Electoral Provincial y establece la obligatoriedad de un debate preelectoral único y público entre candidatos a la Gobernación. También fija que debe realizarse entre 20 y 7 días antes de la celebración de los comicios y que haya un apercibimiento para quienes se ausenten, entre otros aspectos destacados. Pero una de las novedades es que se incluye la categoría a vicegobernador, algo que en al actualidad es poco común.

De esta forma, Hebe Casado; vice de Alfredo Cornejo; Lucas Ilardo, vice de Omar Parisi; Daniel Orozco; vice de Omar De Marchi; Noelia Barbeito, vice de Lautaro Jiménez; y Emanuel Fugazzotto, vice de Mario Vadillo, participarían de un intercambio de posiciones, ante una eventual aprobación de la ley. La voz de los protagonistas.

Sobre la incorporación de la intervención de los compañeros de fórmula, el senador peronista y promotor de la iniciativa, señaló a MDZ que fue "debatido por todos y pareció una novedad importante con respecto al resto de los debates en el país y provincias".

Ante la consulta sobre qué puede aportar, Ilardo -que será uno de los participantes debido a que es candidato a vicemandatario por el Frente Elegí- enumeró: "Qué leyes pretenden impulsar, qué experiencia tienen en la materia y cuál es su mirada respecto de la institucionalidad en Mendoza. Los vicegobernadores reemplazan al gobernador en cada ausencia y son las personas que tienen la tarea de ejecutar las decisiones políticas de los gobernadores. Con la historia reciente en Mendoza -y las disputas entre gobernador y vice o entre presidentes y vice- es importante saber cuál es la mirada, las coincidencias y la capacidad de cumplir con esa tarea".

Por su parte, la exsenadora oriunda de San Rafael y acompañante de Alfredo Cornejo en la fórmula de Cambia Mendoza, indicó: "Es excelente que se hagan debates. Es una forma de conocer a los candidatos y las posiciones en los diferentes temas". Luego, dijo que de esta manera "es más difícil jugar al Teorema de Baglini cuando sabés que te van a pedir fundamentos creíbles para las propuestas" y utilizó a modo de chicana la idea de campaña de Omar Parisi sobre la "revolución de la vivienda". "Entre otras cosas, lo de las viviendas es el ejemplo más claro", sostuvo.

Los candidatos a vicegobernador en Mendoza. De izquierda a derecha: Noelia Barbeito, Daniel Orozco, Hebe Casado, Emanuel Fugazzotto y Lucas Ilardo.

Noelia Barbeito, que secunda a Lautaro Jiménez en el Frente de Izquierda Unidad, se mostró crítica de algunos aspectos de la iniciativa y aseguró: "No tenemos problemas de debatir con ninguno de ellos. Sí nos gustaría que al momento de debatir explicaran por qué sus gobiernos hicieron cosas contrarias a lo que en debates anteriores expusieron. Por qué su palabra tiene tan poco valor. Porque decir que son democrático por ir u organizar un debate, es algo falso. La mentira en la política es una de las cosas que más indignación provoca en la gente. Y los representantes de Cambiemos y el peronismo son profesionales de la mentira electoral: pobreza cero, heladeras llenas, ley de humedales sí... No hay una sola campaña electoral en la que no hayan dicho mentiras y eso no se lava presentándose con cara de piedra en un nuevo debate prometiendo casas y no sé cuántas cosas más".

Por último, el diputado provincial Emanuel Fugazzotto y candidato del Partido Verde manifestó: "Es anticiparnos plantea que va a haber un debate de vicegobernadores... Lo que habla puntualmente la ley es que se debe dar participación a los candidatos a vicegobernadores. Me parece bueno que así sea para que las fórmulas gubernamentales puedan conocerse y pueda saber la sociedad qué piensan los que aspiran a ocupar los lugares. Uno como presidente en el Senado y el otro como jefe máximo de la administración de la Provincia. Entonces, sin dudas siempre es favorable que exista este tipo de participación. Lo que tenemos que ver es finalmente cómo se reglamenta para los candidatos a vicegobernadores. Entiendo que también es importante porque lógicamente la función del poder legislativo es la de crear los consensos necesarios para poder debatir los proyectos que son necesarios para Mendoza".

Daniel Orozco, de La Unión Mendocina, fue contactado, pero MDZ no obtuvo respuesta. La Legislatura se encuentra ultimando detalles para que la reglamentación de los debates debute en septiembre.

El texto aprobado en Diputados este miércoles incorpora el Título III bis a la Ley Nº 2551, Ley Electoral Provincial y sus modificatorias, estableciendo en el Artículo 19 bis, “la obligatoriedad del debate preelectoral único y público en el marco de la convocatoria a elecciones generales provinciales, entre candidatos/as a la Gobernación de la Provincia de Mendoza proclamados según las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias de la Ley 8619, con la finalidad de dar a conocer sus ideas y debatir ante el electorado”.

Asimismo, prevé que será “transmitido en vivo por medio de señal única por los medios de comunicación públicos, tanto estatales como privados de la provincia, como así también a través de los perfiles oficiales en redes sociales y servicios de streaming del Gobierno de la Provincia de Mendoza” y será puesta a disposición “de todos los medios de comunicación públicos tanto estatales como privados del país que deseen transmitir el debate de manera simultánea, en forma gratuita”. Otro de los aspectos contemplados en la Ley, es que la transmisión deberá contar con los mecanismos de accesibilidad disponibles, incluyendo la lengua de señas argentina, y que ningún emisor podrá incluir contenidos, comentarios o alterar de cualquier forma la transmisión durante su emisión.

El proyecto retorna a Senadores y será tratado en la sesión especial de este viernes, antes del receso invernal. La incorporación realizada durante la sesión tiene que ver con un artículo por el cual se invita a los municipios a adherir a la presente Ley, en la categoría de candidatos/as a las Intendencias municipales. Por lo que, en el caso de que se produzca dicha adhesión, podría haber 18 debates en lo que refiere a comunas, sumado al de la Gobernación. No obstante, el efecto de la ley no se vería en las elecciones departamentales -tanto de los que desdoblaron como los que no- debido a los tiempos necesarios para presentar ordenanzas, debate, comisiones.