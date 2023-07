Video: el sentido homenaje de Adolfo Bermejo a su hermano Alejandro en el Congreso de la Nación

El diputado nacional mendocino y exintendente de Maipú, Adolfo Bermejo, brindó en el Congreso de la Nación un emotivo discurso en homenaje a su hermano, Alejandro Bermejo, quien falleció el 17 de mayo tras permanecer varios días internado producto de un ACV hemorrágico provocado durante la realización de la Asamblea Legislativa 2023, en la Casa de las Leyes provincial. "Ale simplemente fue una buena persona y solo Dios sabe bien cuánto lo extraño", aseguró.

La Cámara baja volvió a sesionar tras dos meses de inactividad. Antes de comenzar con el temario, la titular del recinto, Cecilia Moreau, le dio la palabra a Adolfo Bermejo, para pudiera hacer una mención especial a su hermano, que a también fue diputado nacional entre 2019 y 2021. "Saludamos y acompañamos al exdiputado nacional recientemente fallecido, nuestro colega Alejandro Bermejo", dijo Moreau.

Al serle cedida la palabra, Adolfo señaló: "Hoy vengo a rendir el homenaje que nunca hubiera querido hacer. El que me cuesta y duele, pero entiendo que es un merecido homenaje. Un sentido reconocimiento a mi hermano Alejandro Bermejo, fallecido el pasado 17 de mayo con 60 de edad. Fue el 1 de Mayo que sufrió un ACV hemorrágico estando en la puerta de la Legislatura de Mendoza. Yo estaba acompañándolo para escuchar el discurso del gobernador, que daba inicio a las sesiones ordinarias cuando se produjo este accidente. Estuvo 17 días en terapia intensiva luchando por su vida. Nadie nunca está preparado para perder a un ser querido. A esta altura de mi vida vi partir a muchos: padres, abuelos, familiares, amigos. Teniendo 29 años enviudé y quedé con tres niños chiquitos. El más pequeño todavía no cumplía el año. A pesar eso, hoy lo de mi hermano me golpea fuerte. Lo lloro y lo extraño mucho".

"Alejandro Bermejo inició su trayectoria política en Maipú de muy joven. Fue secretario privado tanto del exintendente Hugo Bordín como de Francisco 'Chiqui' García. Durante mi gestión al frente del municipio, mi hermano fue en 1997 director de Relaciones Institucionales, luego director de Intendencia en 1998 y en octubre de 2001 fue candidato a concejal, ganando esa elección. En 2004, tras un impasse político, volvió como secretario de Gobierno de Maipú y en 2009 fue electo nuevamente como concejal. Alejandro accedió a la Intendencia en 2010 y permaneció hasta el 2019, con dos gestiones al frente. Durante esos nueve años se destaca, entre otras realizaciones, la recuperación del Cine Teatro Imperial. Logró por tercera vez para el municipio el premio nacional a la calidad en 2014, que lo otorga la Secretaría de la Función Pública de la Nación. Llevó adelante las obras de infraestructura más importantes de los últimos 15 años en mi departamento. Impulsó la obra de saneamiento en la historia de Mendoza, que aún está en ejecución con fondos del ENOHSA. Fue precandidato a la Gobernación en 2019 y luego diputado nacional, cargo al que ingresó a fines del 2019 hasta marzo de 2021. Seguramente muchos lo recuerdan porque fue compañero de banca. En diciembre de 2021 accedió la Legislatura provincial como senador, cargo que ocupó hasta el 1 de Mayo", siguió.

Y añadió: "Alejandro era un hombre político de esos que dejan una impronta en cada lugar donde pasan y, principalmente, en cada persona con al que trata. Fue un cultor del diario y la construcción colectiva de políticas públicas por sobre los intereses individuales. Hoy, Maipú lo recuerda todos los días. Me lo hacen saber a cada paso que doy porque los vecinos me cuentan que por ahí pasó el Ale, el 'Pulga', el 'Loquillo' o -simplemente- el 'Bermejo chico', como solían decirle todos en mi pueblo".

"Nunca creí que tendría que hacer esto en este recinto. Más allá del político, del gestor y del ejecutor, hoy rindo homenaje a mi amado hermano que el pasado 17 de mayo nos dejó en el plano terrenal, pero creanme que está cada minuto junto a su familia, sus compañeros de militancia, su equip ode trabajo y los vecinos de Maipú. En mi familia nos gusta decir que tenemos un ángel en el cielo que nos guía y nos cuida. Ojalá ocurra lo mismo en este recinto y que nos pueda infundir algo de lo que el siempre puso en práctica: el respeto a pesar de las distintas opiniones, la bondad, la humildad, la generosidad... deseando siempre lo mejor por los demás y actuando en consecuencia. Ale simplemente fue una buena persona y solo Dios sabe bien cuánto lo extraño", concluyó y fue inmediatamente aplaudido por todo el recinto.