Javier Milei, en el ojo de la tormenta: continúa la polémica por las candidaturas

Tras el acalorado cierre de listas del 24 de junio, son varios los exaliados que hacen fila para pegarle al precandidato a Presidente, Javier Milei. Desde el entorno más íntimo del economista, argumentan que vendía las candidaturas al mejor postor. Incluso, hay quienes denunciaron que, en las listas, especialmente de la provincia de Buenos Aires, no había ningún candidato de espacios libertarios por un acuerdo que mantenía con Sergio Massa, y a partir del cual, los lugares se habrían llenado las listas con kirchneristas y massistas "arrepentidos".

Uno de los que denuncio esto es el diputado bonaerense y presidente del bloque Avanza Libertad, Guillermo Castello. En su cuenta de Twitter acuso a Milei de negociar “el armado de las listas” seccionales y municipales de la provincia de Buenos Aires con el ministro de Economía; poniendo el foco en el corrimiento de dirigentes del Partido Demócrata y del Partido Libertario.

“Los liberales que uno conoce de toda la vida no están encabezando ninguna lista en la provincia. Está entrando gente que, o compró las candidaturas, o fueron puestos por Massa por algún arreglo”, aseguró y abrió el juego a varios cruces tuiteros con los seguidores del economista.

ADVERTENCIA PARA VOTANTES



•Milei ES Liberal

•Sus propuestas de gobierno SON liberales

•El 98% de sus candidatos a legisladores y concejales NO SON liberales (son peronistas o massistas)

CONCLUSIÓN:

•Sus proyectos legislativos y posiciones políticas NO van a hacer liberales. — Guillermo Castello (@grcastello) July 3, 2023

En diálogo con MDZ, Guillermo Castello, remarco: “Lo que hay que resaltar es que esto agrava aún más la crisis terminal de representación del año 2001 que no se saldó. El que se vayan todos todavía está muy vigente. Milei propone proyectos y propuestas liberales, el plan de campaña es liberal, él se dice liberal, cita constantemente a autores liberales; pero todo lo que tiene abajo no es liberal. No hay un sólo candidato a concejal, intendente ni legislador que sea liberal”.

“Cuando estos tipos entren a la institucionalidad van a hacer un fraude a la ciudadanía. La gente piensa que vota a liberales cuando no está votando a liberales. Con lo cual, la crisis de representación se agrava todavía más. Va a haber mucho enojo, algunos es probable que terminen colgado boca abajo como Mussolini. La gente está cansada, está harta y pone esperanzas en un candidato que no cuidó las listas locales ni provinciales, al llenarlas de massistas y kirchneristas. Hay que informar bien a la sociedad. Cuando asuman en sus bancas ya sabemos a qué bloque se van a ir (sus votos) y qué es lo que van a hacer “, sentenció el legislador libertario.

Castello agregó: “En todos lados se repite esto. Si se bucea un poquito en las listas salta que no hay gente nueva del Partido Libertario ni dirigentes del Partido Demócrata”.

Uno de los que cargo duramente contra el precandidato libertario fue Juan Carlos Blumberg, quien acusó públicamente a la hermana de Milei y a los armadores de la campaña Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja de haber vendido los lugares en las listas de La Libertad Avanza.

En declaraciones periodísticas, Blumberg arremetió: "Salió a la luz que, Kikuchi, Pareja y (Karina) la hermana, pedían plata. Hay gente que pagó hasta u$s50 mil”. Y agregó: “Acá armaron un negocio, financiando por Massa para bajar las intenciones de voto de Juntos el Cambio”. Asimismo, el empresario sostuvo “el que vote a Milei, lo está votando a Massa. Que lo sepa bien la gente”.

Otro de los que prendió el ventilador fue Carlos Eguía, periodista neuquino y excandidato a gobernador apoyado por Milei. En su programa de radio lanzó duras descalificaciones contra el economista tratándolo de “basura”, “ladrón”, “hipócrita” y “falso”. Además, confirmó la venta de cargos. En esta línea, detalló que lo llamaron para pedirle cupo en la Legislatura Neuquina y que le exigieron que pague todos los gastos de Milei en la provincia. “Todo es todo. Vuelos, comida, los mejores hoteles, la movilidad. Y encima, cuando hacemos las recorridas, pone cara de orto, no quiere saludar a la gente, es un maleducado”, indicó.

Lo cierto es que en el armado bonaerense de La Libertad Avanza, figuran referentes del Frente Renovador, exfuncionarios del gobierno de Kicillof y exfuncionarios kirchneristas. Las abuelas dicen que para muestra basta un botón, por ejemplo, en la Primera Sección electoral uno de los candidatos del economista es Fabián Luayza, que hasta hace unos meses era funcionario de Kicillof en la Dirección General de Escuelas; en la Cuarta aparece el presidente del Partido Renovador Federal y dirigente massista Gustavo Cuervo. En tanto, en la Quinta figura como candidato a diputado provincial el concejal marplatense Alejandro Carrancio, ingreso a su banca por el Frente Renovador; y en la sexta el exfuncionario kirchnerista de la AFIP, Sergio Raúl Vargas, va como candidato a senador provincial.

Vale agregar que antes y después del cierre de listas renunciaron varios de los candidatos bonaerenses, en disconformidad con los manejos en el armado que hizo Milei en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el precandidato a intendente de Quilmes por La Libertad Avanza, José Luis Ammaturo bajó su candidatura y renunció al espacio tras denunciar que en la lista de concejales aparecieron nombres que él no quería.