Escandalosa denuncia de Juan Carlos Blumberg contra Javier Milei por vender candidaturas

Juan Carlos Blumberg, referente de la lucha contra la inseguridad tras el secuestro y crimen de su hijo Axel en 2004, acusó al espacio de Javier Milei de supuestamente negociar candidaturas a cambio de dinero. Además, reveló que le ofrecieron postularse para competir por la gobernación en la provincia de Buenos Aires.

"En el espacio de (Javier) Milei empezaron a vender puestos para ser candidatos. Pagaron hasta 50 mil dólares para ser concejal", aseguró el empresario en declaraciones a Radio La Red. Cabe recordar que no es la primera vez que el precandidato a presidente es acusado por un hecho similar. Hace unas semanas atrás, era el ex candidato a gobernador de Neuquén por La Libertad Avanza, Carlos Eguía, quien lo señalaba por vender candidaturas al "estilo franquicias". También hubo denuncias a la coalición del economista por supuestos "favores sexuales" a cambio de cargos partidarios para las mujeres.

Blumberg sostuvo fue un "delegado de la CGT de Vicente Lopez" quien le contó el proceso de armado electoral del libertario y responsabilizó a Karina Milei, hermana del diputado nacional, de organizar el financiamiento. Luego, señaló que desde La Libertad Avanza empezaron a contactarse con él para ofrecerle todo tipo de cargos.

"Me propusieron ser candidato a intendente de San Isidro. Después, candidato a gobernador de la provincia. También a integrar la lista de diputados", explicó.

Y agregó con decepción: "Hicieron negocio con la política, es muy grave. Empecé a desconfiar de todo esto. Yo no estoy buscando puestos".

Además, describió una reunión que mantuvo con Karina Milei donde le volvieron a ofrecer ser parte de alguna lista para las elecciones. "Allí me dicen lo vamos a poner de diputado o senador número 13'. Yo les respondí 'lo que me están ofreciendo es ridículo. No voy a prestar mi nombre y prestigio para estar en una lista'", cerró.