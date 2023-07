Cuatro mujeres suman poder en medio de las crisis política de Javier Milei

El último mes "se terminó la magia", según reconoció un activo militante y operador de La Libertad Avanza. "Todo lo que podíamos haber contenido se disparó como un resorte y nos pegó en la cara", explicó y, casi sin darse cuenta, a la hora de hilvanar los motivos no solo aparecieron los arrebatos de Javier Milei, sino la guerra de egos y recelos que lo rodea. En ese esquema, cuatro mujeres fueron ganando poder y también empezaron a ser protagonistas de las tensiones internas.

De pronto, Carolina Píparo, la diputada nacional convertida en política tras una trágica situación personal, dicen que aprendió a negociar apenas la nombraron precandidata a gobernadora por La Libertad Avanza. Algunos dicen que su rápida captación de conocimientos vino de un lugar donde el poder se toca y se huele, como la Cámara de Diputados de la Nación, donde gobierna, aunque ahora no esté, Sergio Massa.

La otra legisladora nacional, miembro inicial del Partido Demócrata que ahora le provoca tantos dolores de cabeza a Milei es Victoria Villarruel. Su amigo personal terminó siendo candidato a diputado nacional y por eso, dicen quienes la acompañaron hasta acá, “que dejó a todo el mundo en banda”. Se trata de Guillermo Montenegro, homónimo del intendente de General Pueyrredón, quien apareció tras la danza de nombres en tercer lugar de la lista.

Los que más perdieron en la última semana de negociaciones son la mayoría parte de los afiliados al partido que supuestamente representa Villarruel.

Javier Milei junto a Marcela Pagano y Victoria Villarruel.

Sin embargo, la más incidente es Karina Milei. Ella es el custodio de última instancia de todas las decisiones adoptadas por su hermano, el candidato. Quienes estuvieron cerca de ella la denominan “carbón”. “Si estás cerca, te mancha o te quema”, dicen, maliciosos.

Encima de todo esto apareció como una “gran comunicadora, explica todo simple” la periodista Marcela Pagano. Rápidamente, por su intrepidez y dotes comunicacionales, empezó a ganar terreno en todo el espacio de La Libertad Avanza. “El cupo hace estragos”, se ríe uno de los que más cómodo se siente.

Lejos de entender al espacio desde una óptica machista o anti cupo, un precandidato a intendente de la Tercera Sección Electoral alerta que "los problemas no lo arman simplemente las mujeres... es un espacio armado en torno a la personalidad de Javier y todo esto refleja su dinámica diaria y de construcción, donde los hombres también hacen muchas macanas".

Diputados y candidatos de

La Libertad Avanza

El último aviso sobre que algo no funcionaba bien en esta parcela del mundo anarco libertario fue la declinación de Guillermo Britos como candidato a gobernador. No dijo como Carlos Reutemann, que vio “cosas que no me gustaron”, pero estuvo cerca. Otro experimentado dirigente que también había sido tentado con anterioridad para ser el competidor de Axel Kicillof retrocedió sobre sus pasos al no divisar a ningún político profesional alrededor de Milei.

Con Carlos Kikuchi afuera y lesionado en su integridad moral Sebastián Pareja por miles de rumores que terminaron con declinaciones y renuncias, la semana pasada fue tortuosa para los candidatos bonaerenses, fundamentalmente para los que iban a representar a La Libertad Avanza. El escándalo de Tigre fue el que más escaló mediáticamente, aunque el denunciante de “aprietes y amenazas”, algo que parece ser una constante últimamente, aunque sin pruebas ni grabaciones, era un “lobo solitario” similar a la mayoría de los que se sumaron a quien hasta ahora aparecía como dueño del “tercer tercio” de los votos.

Martín Urionagüena, el presidente del Parque Industrial de Tigre, tomó trascendencia pública tras su explosivo mensaje por whatsapp que luego los propios anarcos libertarios que coincidían con sus posturas diseminaron por cielo y tierra.

Carolina Píparo, candidata a gobernadora de La Libertad Avanza.

Sin embargo, no fue el único que debió desistir de sus proyectos junto con Milei. Luego se sumaron las denuncias de Juan Carlos Blumberg, el no ingeniero, Matías Cerdá, de Vicente López y la cúpula del Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires. Ninguno de ellos, sin embargo, tenían un lugar ganado dentro del espacio y casi que fueron unos profesionales que se involucraron aprovechando el desconcierto de la ocasión.

“Nos dicen de todo, que no tenemos orden, que somos unos desprolijos y que ponemos plata para ocupar un cargo. Pero decime dónde fue que nadie puso plata para hacer campaña o financiar al partido, más en este en que empezamos de cero”, confesó un importante e histórico adherente que será candidato en su territorio del Gran Buenos Aires.

En lugar de La Libertad, es La Preocupación Avanza. “Decime la verdad, ¿es cierto que el peluca cayó tanto como dicen?” le preguntó uno de los pocos arquitectos silenciosos que quedó en pie luego de la fatídica última semana a MDZ. Ellos lo perciben, el aura de “anti casta, anti política y hombre nuevo" empieza a tener cierto olor a naftalina que aprovechan los dos frentes tradicionales para hacer leña de ese árbol caído.

Los nuevos desencantados de Milei pueden retornar adonde se habían ido. Y eso empieza a ser una nueva preocupación para el viejo Frente de Todos tuneado en Unión por la Patria.