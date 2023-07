Créditos UVA: Julio Cobos culpó al Estado y celebró la media sanción del proyecto

En una larga jornada de sesión especial en el Congreso, Diputados le otorgó media sanción al proyecto de ley que propone una solución para los damnificados que tomaron créditos UVA y que se vieron perjudicados por el avance de la inflación llegando a abonar cifras altamente superiores al acuerdo inicial debido a los intereses de la hipoteca. La votación quedó en 134 votos a favor, 40 votos en contra y 18 abstenciones.

Con esta futura ley que tendrá que recibir sanción final en el Senado, las cuotas pasarían a calcularse en base al índice de salarios y por su parte, la diferencia entre inflación y salarios será financiado por los bancos a través de un fondo compensador. Además establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito. El proyecto contempla que, al momento de ejercer la opción, la cuota a abonar por los tomadores de ese tipo de crédito no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores.

"El problema lo originó el mismo Estado con la inflación que superó al poder adquisitivo. El que cumplió fue el beneficiario y el que no lo hizo fue el Estado. La propiedad se revaloriza, la gente no adquiere este crédito para hacer un negocio sino para vivir. Lean el proyecto que hemos consensuado a través del trabajo de 24 asesores durante mucho tiempo y que la UCR en su mayoría ha acompañado para construir consenso", dijo inicialmente Julio Cobos en su intervención en la sesión que se desarrolló este miércoles en el Congreso.

uD83DuDFE0 SISTEMA INTEGRAL DE COBERTURA Y PROMOCIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS



Al respecto, Cobos señaló que: “Hoy no existe el crédito hipotecario porque se rompió la equidad contractual entre la evolución del salario y la evolución de inflación y esa equidad contractual es la que se debe mantener en todo contrato de largo plazo. En el 2016 se otorgaron 9.000 créditos, en el 2017 fueron 75.000, en el 2018 fueron 81.000, en el 2019 unos 10.000 y a partir de 2020 prácticamente ningún crédito. ¿Qué pasó? A partir de septiembre del 2018 el salario perdió con la inflación”.

“Si aparecen medidas de los tres poderes del Estado es porque el problema está y debemos tratar de subsanarlo no para destruir el sistema hipotecario, sino para apuntalarlo y reconstruirlo y para otorgar algún salvataje a gente que ha cumplido pagando sus cuotas, porque el que no cumplió fue el Estado. El Poder Ejecutivo: el presidente Macri avanzó con dos congelamientos y envió al Congreso -vía secretario de vivienda- instrucciones para generar un fondo compensador. Después, Alberto Fernández extendió el congelamiento en tres oportunidades y en la ley de solidaridad social, en su artículo 60, encomendó al Banco Central a estudiar una solución para los créditos hipotecarios y prendarios. El Poder Judicial intervino con los recursos que la gente llevó, tenemos casos en Mendoza de desalojos e intimaciones que fueron de frenadas. Los fallos de la justicia en Mendoza, en Córdoba, en Tierra del Fuego, dijeron tomemos la fecha de agosto del 19, fecha del primer congelamiento y a partir de ahí actualizar por el coeficiente variación salarial. Finalmente, el Poder Legislativo: 11 proyectos se presentaron de todos los partidos políticos, llevamos cuatro años debatiendo este tema. Entonces el problema está si todos los partidos presentaron propuestas, es porque el problema existe”.

Cobos agregó que “Escuchamos argumentos de que el problema no está porque no hay morosidad, porque la propiedad se revaloriza, porque tenemos que cuidar la seguridad jurídica o porque estamos deteriorando el crédito botecario; al contrario, es por eso que hemos trabajado. Primero, la morosidad no existe porque tuvimos una gran parte de este proceso con cuotas congeladas. Segundo, porque lo último que deja de pagar quien ha sacado un crédito para su vivienda propia, para el techo que le permitiría educar a sus hijos, constituir una familia y es lo último que deja de pagar; pero no es que el problema no exista. El problema lo originó el mismo Estado con la inflación que superó al poder adquisitivo, el que cumplió fue el beneficiario, el que no cumplió fue el Estado. La propiedad se revaloriza, pero la gente no lo hace para hacer negocios, lo hace para vivir”.

El diputado mendocino señaló que “el proyecto que no es del oficialismo, un proyecto que hemos consensuado a través del trabajo durante mucho tiempo y que la Unión Cívica Radical, en su mayoría, nuestro bloque ha acompañado. Para construir el consenso hay que ceder, es la única forma. De hecho, del proyecto del diputado Martín Tetaz, de cuatro artículos tomamos dos en su totalidad y dos en forma parcial, él mismo lo ha dicho”.

“Si el país recupera los valores normales de inflación, esta ley va a resultar abstracta, pero mientras tanto tenemos el problema y la magnitud del mismo son 95.000 créditos lo que está pendiente. Ahora, la magnitud del problema para el sistema financiero es ínfima, ¿saben cuánto representan los créditos UVA? De los créditos a personas físicas, el 2%. Y el 0,9% del total de los depósitos. Es un problema inmenso, gigante, para el que ha tomado el crédito y un problema insignificante para el sistema financiero”.

Finalmente, Julio Cobos señaló que “se habla mucho de la ley de alquileres y este proyecto está vinculado. El tema de alquiler tiene el problema de la ley, el de la inflación que es la actualización, y el de la oferta de vivienda que es cada vez menor. Si no encontramos una solución a los que hoy tienen vivienda y que han dejado de ser inquilinos, los vamos a empujar a que vuelvan a ser inquilinos y a los inquilinos, si no hay crédito hipotecario lo vamos a condenar a que sigan siendo inquilinos”.

Características generales del proyecto aprobado