San Rafael, otra vez el elegido por los políticos para poner en marcha la campaña

Mientras todos estaban con los ojos puestos en las elecciones de San Juan y el peronismo mendocino daba muestras de unidad en el Gran Mendoza, San Rafael fue escenario de distintas actividades políticas pensando en las elecciones generales de septiembre.

El sábado el intendente Emir Félix inauguró -junto a su hermano y candidato a sucesor Omar Félix- el paseo Luis Huerta. El mismo día, el candidato a gobernador por La Unión Mendocina Omar De Marchi tuvo una apretada agenda en el departamento sureño: en la mañana se reunió con pastores evangélicos y en la tarde lideró un encuentro con los candidatos de La Unión Mendocina. El radicalismo también hizo base en San Rafael. El domingo, la candidata a vicegobernadora Hebe Casado se reunió con 300 fiscales para mostrar la fuerza de Cambia Mendoza en el sur.

La inauguración y el discurso de Emir Félix

El sábado a la tarde Emir Félix inauguró el paseo Luis Huerta, un boulevard de 1.200 metros sobre la calle Espínola desde Mitre hasta Alberdi. Cientos de vecinos participaron de actividades recreativas, culturales y deportivas durante la jornada.

“Acá hay otro testimonio de un sitio que estaba abandonado, lo transformamos y ya lo disfrutan sus vecinos. En medio de la inflación y con un gobierno provincial inmóvil, éste municipio nunca para y sigue trabajando todos los días”, dijo Emir Félix.

“Trabajamos con el equipo que me acompaña, el que yo acompañaré después de diciembre para que sigan trabajando, para que sigamos soñando en San Rafael como la mejor ciudad del país. En ese camino estamos y lo estamos logrando”, agregó el jefe comunal.

NUEVO PASEO LUIS HUERTA, OTRO ORGULLO PARA TODOS LOS SANRAFAELINOS



Con orgullo acompañé al intendente Emir Félix en la inauguración del nuevo Paseo Luis Huerta. Muy feliz, como todos los vecinos que concurrieron, de ver un espacio histórico totalmente renovado. (Sigue) pic.twitter.com/PMP89NvSwg — Omar Félix (@omarchafifelix) July 2, 2023

El intendente también hizo referencia al gasoducto que se inaugurará en los próximos meses. “No vamos a dejar de trabajar con el impulso permanente, cotidiano y perseverante de un municipio fuerte y sólido. En pocos meses más estará terminado el gasoducto y a ningún hogar en San Rafael le faltará el gas natural. Ese beneficio también lo van a recibir nuestros vecinos de Alvear”, dijo Félix.

Además, habló de los roles de los dirigentes y del lugar que ocupa San Rafael en el mapa político. “Nosotros en la política estamos de paso. Nosotros en los cargos públicos, pasamos. Pero el pueblo sigue y estos proyectos de largo plazo se sostienen con el apoyo de nuestros queridos vecinos. San Rafael es un ejemplo de convivencia política ante tanta grieta, tantos insultos y tantos sembradores de odio”, cerró.

Reunión con pastores y candidatos de LAUM

Omar De Marchi se reunió el sábado a la mañana con un grupo de pastores evangélicos liderados por Víctor Doroschuk, un antiguo aliado de Emir Félix. Hablaron sobre la realidad de San Rafael y el trabajo que lleva adelante cada líder espiritual en su barrio.

Quiero agradecer desde La @UnionMendocina a los pastores evangélicos de San Rafael por invitarme a dialogar sobre distintos proyectos, y sobre cómo equilibrar las diferencias existentes entre "el norte y el sur".

Valoro el enorme trabajo social que desarrollan desde sus iglesias pic.twitter.com/LlSQtBYeu8 — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 1, 2023

También hubo un encuentro con fiscales y a la tarde un encuentro con los candidatos de La Unión Mendocina. En esta última reunión se trazaron objetivos de trabajo y se definió una agenda pensando en las elecciones provinciales porque De Marchi no presentó lista en los comicios municipales.

“La transformación de la Mendoza que viene requiere de buenos equipos y planes serios. Desde La Unión Mendocina estamos escuchando a referentes y vecinos de toda la provincia. En este caso, debemos equilibrar esfuerzos para eliminar los desequilibrios que existen entre el norte y sur de Mendoza”, dijo Omar De Marchi.

Demostración de fuerza de Hebe Casado

La compañera de fórmula de Alfredo Cornejo se reunió con 300 fiscales de Cambia Mendoza el domingo en San Rafael. También participaron el candidato a intendente Abel Freidemberg, Adrian Reche, Franco Ambrosini, Silvina Gómez, Laura Sainz y Roberto Fiochi, entre otros.

Hebe Casado no dudó en disparar contra el oficialismo municipal. "Ellos tienen un mal candidato, ellos tienen una relación con el Gobierno Nacional que está muy mal vista. Félix es Massa, es Cristina, es Alberto, es la hiperinflación, es el desempleo, es la desocupación. San Rafael hace años que está estancado", dijo la dirigente del Pro.

Gracias equipo de @CambiaMendoza @hebesil @alfredocornejo @Pro_PPL

En San Rafael sumamos fuerzas para ganar! Sumamos voluntarios! Sumamos voluntades, sumamos personas honestas y de bien! Y vamos a ganar la Intendencia con @Abelfreidember1 pic.twitter.com/PHOJNc00Xn — Juan Hauser (@juanhaus) July 3, 2023

"San Rafael no es solamente una placita o el kilómetro cero bonito, es mucho más que eso. La actual gestión ha tenido 20 años para demostrar que podía hacerlo bien y cambiar el departamento, no lo demostró, no lo hizo, no hizo nada en los distritos más alejados. Por eso acá tenemos gente que lo va a hacer diferente y pueden dar fe de eso", agregó.

Además, la médica aprovechó para poner primera en la campaña y apostar en ganar puntos para las elecciones municipales. "Vamos a cumplir este sueño de recuperar San Rafael, de ganar muy bien en la provincia, de ganar muy bien en el departamento y de ganar también a nivel nacional con Patricia Bullrich y Luis Petri, porque será muy importante tener un vicepresidente mendocino que negocie con la Nación, para no perder más obras importantes como han hecho con Portezuelo del Viento", terminó Casado.