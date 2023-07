Néstor Grindetti inicia una gira por 60 municipios

El precandidato a gobernador de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti visitará 60 municipios en los próximos 40 días previo a las elecciones PASO del 13 de Agosto. La agenda comprenderá recorridos por el conurbano, específicamente en la tercera sección electoral y visitas a ciudades del interior provincial. Orden, reformas del Estado y descentralización municipal, los ejes de la campaña electoral.

El pasado fin de semana, en Malvinas Argentinas, Néstor Grindetti dio inicio a su gira provincial de cara a las elecciones PASO, donde recorrerá 60 municipios en la mayoría de las oportunidades, acompañado por la precandidata a presidente, Patricia Bullrich y al diputado nacional, Cristian Ritondo. La agenda estará vinculada a la recuperación del orden público, la lucha contra la inseguridad y la situación económica de los comercios y pymes.

"Queremos una campaña de contrastes con el kirchnerismo, donde le mostremos a los vecinos nuestras ideas nítidas y claras sobre la necesidad de devolver el "orden" a la sociedad, no solo en las calles a través de la seguridad, sino también en el Estado para ser facilitadores del sector privado y brindar mayores oportunidades apalancado en nuestro conocimiento del territorio y de la gestión, por eso la necesidad de descentralizar una serie de políticas públicas hacia los municipios", expresó Grindetti.

Néstor Grindetti suma kilómetros de cara a las PASO.

En el interior provincial estará apoyado por su compañero de fórmula, Miguel Fernández, quien gobierna el municipio de Trenque Lauquen y lidera el foro de intendentes radicales. La fórmula Grindetti- Fernández compromete un fuerte apoyo al sector agroindustrial a través de la baja de impuestos provinciales y líneas de financiamiento.

Consultado sobre qué lo diferencia de Diego Santilli, Grindetti analizó: "A Diego (Santilli) lo respeto y no voy a hablar de él en particular, creo que tengo la experiencia suficiente y las ideas de cambio muy claras, soy bonaerense, conozco nuestra idiosincrasia y tengo un recorrido entre el sector público y privado que me permite hablar con propiedad sobre las reformas que hay que hacer en el Estado provincial, fui ministro de Economía 8 años en el gobierno de Mauricio (Macri) en la ciudad y llevo otros 8 años de intendente en un municipio de 500 mil habitantes, el segundo más densamente poblado de la Argentina en el corazón del conurbano bonaerense, esos son mis antecedentes, luego la gente decidirá".

Grindetti estuvo en el día de ayer en Quilmes y se espera para esta semana su presencia en las localidades de Lomas de Zamora y Alte Brown en el sur del conurbano y hacia el fin de semana visitará Zárate, Pergamino, Junín y Carlos Casares en el interior provincial.