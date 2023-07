Carlos Maslaton se despachó contra Javier Milei por la presunta venta de candidaturas

Javier Milei sigue sumando críticas a raíz de la denuncia pública de Juan Carlos Blumberg en su contra. En declaraciones radiales, el empresario acusó al postulante a presidente de vender lugares en el espacio que lidera, La Libertad Avanza, para obtener una candidatura. “Pagaron hasta 50 mil dólares para ser concejal en el espacio de Milei”, había asegurado. Luego de que el diputado nacional saliera a responder por redes sociales y vincular el hecho a "una campaña de difamación", quien salió a hablar fue un exaliado suyo, Carlos Maslaton.

El abogado liberal lanzó lapidarios comentarios contra el economista y los armadores de su espacio y, en este sentido, recordó que un año atrás había advertido una "limpieza" de varios partidarios.

"(Milei) limpió a la mayor parte de la militancia porque no les quería dar ninguna participación en el armado político. Y decidió hacer un negocio que consistía en la subasta de los cargos electivos pegados a la boleta presidencial, hizo un especie de régimen político en franquiciado", arremetió en una entrevista para Radio 10.

En esta línea, definió la estrategia de Milei como "monarquía donde los duques van dándole plata al rey" y subrayó que "tiró abajo una idea buena que venía en ascenso por un negocio personal".

"Hace a la inversa de lo que se hace en política, donde se eligen a los mejores dirigentes y el Comité Central financia la campaña. Y Milei dice 'no, vos me tenés que subir a mí. Te doy la chapa, el nombre y mi cara. Voy a tus actos. Pero vos me tenes que pagar a mí'", agregó.

Consultado por el descargo del aspirante a la Casa Rosada, Maslaton consideró que Milei "no desmintió" las acusaciones e incluso se atrevió a asegurar que "las está confirmando".

"Para mí no lo está desmintiendo, lo está confirmando, él puso un tuit acá es diferente que en otros lados: el que quiere estar tiene que poner plata'. La verdad ya ni me importa el tema legal ni moral, esto es ineficiente políticamente. Un desastre lo que está haciendo", cerró.