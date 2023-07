La apuesta que junta a casi todo Cambia Mendoza y es clave para Cornejo

En el apretado calendario electoral del 2023, se acerca la fecha de elegir una dupla entre los precandidatos a presidente y vice (y en el caso de Mendoza también a diputados nacionales). El domingo 13 de agosto son las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) nacionales y más allá de la incertidumbre sobre el resultado electoral que reina a nivel país, en Mendoza, el oficialismo cree que la fórmula compuesta por la presidenta del PRO nacional, Patricia Bullrich y el mendocino Luis Petri serán los más votados en la provincia. Para eso, la mayoría de los dirigentes de Cambia Mendoza, militan a la dupla abiertamente, con distintas acciones, (a excepción del intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, que apuesta al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta) y además, confían que les dará un espaldarazo a la dupla para la gobernación Alfredo Cornejo - Hebe Casado que competirá en las elecciones generales provinciales del 24 de septiembre próximo.

“Creo que sí”; “se siente en la calle”; “es casi un hecho”, son las respuestas de los principales dirigentes de Cambia Mendoza cuando se les pregunta acerca de si el resultado electoral en la provincia será favorable a Bullrich. Las encuestas también dicen lo suyo: Roberto Stahringer, de la consultora Sociolítica, difundió un último trabajo donde da como ganador a Juntos por el Cambio en la provincia, y en la interna se imponen Bullrich-Petri por sobre Rodríguez Larreta-Morales. La encuesta mostraba un gran número de indecisos, pero todo indica que no se volcarán todos a Larreta como para revertir la tendencia. Cornejo públicamente dijo que se inclinaría por Bullrich a la hora de votar (pese a que propulsó una lista de unidad para la categorías diputados nacionales y representantes del Mercosur que acompaña en la boleta tanto a la precandidata a presidenta como a Larreta y que además, Cambia Mendoza dispondrá de fiscales el 13 de agosto para ambos) y eso despejó las dudas.

Además, el candidato a gobernador tiene un estrecho vínculo con la aspirante presidencial que va acompañada en la fórmula con alguien que es clave en su posible triunfo para la gobernación: Petri, su rival en la primaria provincial que aunque perdió, ganó un caudal de votos que definirá la elección general y además, eso posibilitó su pase a la precandidatura de vicepresidente, en la que Cornejo jugó un papel clave. Por otro lado, Casado, la compañera en la dupla de Cornejo, es una acérrima militante del Bullrich con quien comparten el partido, es decir es del PRO y de su sector.

Pero además, y a pesar de a que se trata de una elección desdoblada- es decir que la fecha de los comicios nacionales no coincide con la de las provinciales y hay 7 departamentos mendocinos que además votan aparte para intendente y concejales- , los candidatos de Cambia Mendoza a los distintos cargos también se han puesto la campaña nacional al hombro. Aparecen en los carteles con Bullich- Petri; graban videos en los que piden el voto; escriben cartas como hizo el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, quien va por la reelección en la que expresan su incinación por esa fórmula.. El diputado nacional Julio Cobos quien no es del riñón de Bullrich también milita la dupla que se ve apoyada en distintos puntos de la provincia. Incluso, se habla de una muy buena performance en San Rafael, de donde es Casado, un departamento que es casi un hecho retendrá el peronismo en las elecciones municipales del 3 de septiembre próximo. De hecho, la candidata a vicegobernadora estuvo recorriendo junto a la precandidata a diputada nacional en segundo término Patricia Giménez, el Sur mendocino. "Estuvimos trabajando de manera muy aceitada. Me siento muy cómoda", sostuvo Casado en dialogo con MDZ. Toda esta movilización también se verá este martes desde las 16.30 en el Parque Benegas de Godoy Cruz para que, por muy escasas horas, Bullrich llegue a la provincia junto a Petri para encontrarse con la militancia, dar una conferencia de prensa y luego tomar un avión e irse para seguir recorriendo el país a días de las PASO nacionales.

Claro que hay excepciones. Por simpatía y también por estrategia política, el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez milita abiertamente a Larreta. De hecho, luego de que Omar De Marchi dejara Cambia Mendoza para ser el candidato a gobernador del nuevo frente político La Unión Mendocina, Suarez se ha convertido en el dirigente que oficia como “anfitrión” del jefe de Gobierno porteño que visitará la provincia el jueves próximo con una agenda en distintos puntos de la provincia pero que incluirá la Ciudad de Mendoza.