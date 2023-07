El exfuncionario de Alberto Fernández que ahora elogia a Patricia Bullrich

El ex jefe de asesores de Alberto Fernández sorprendió anoche al llenar de elogios a Patricia Bullrich luego del triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones de Chubut,

Se trata del empresario Antonio Aracre, ex jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, quien tuvo un llamativo elogio hacia la postulante presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por su "arenga firme y esperanzadora" en el búnker tras las elecciones en Chubut.

Enorme el discurso de @PatoBullrich esta noche en Chubut. Aclaro que no soy bullrichista pero no puedo dejar de reconocer una arenga firme, esperanzadora y hasta conciliadora con Horacio! uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F — Antonio Aracre (@tonyaracre) July 31, 2023

"Enorme el discurso de Patricia Bullrich esta noche en Chubut", afirmó el ex CEO de Syngenta. A través de su cuenta de Twitter, el ex funcionario nacional agregó: "Aclaro que no soy bullrichista pero no puedo dejar de reconocer una arenga firme, esperanzadora y hasta conciliadora con Horacio!".

Los elogios del fugaz ex jefe de asesores presidenciales a la referente del PRO sorprendieron en redes sociales en medio de la reñida definición electoral en Chubut. Aracre renunció en abril de manera indeclinable a su cargo. En su cuenta de Twitter Aracre dijo que "a raíz de los rumores que circularon ó desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente Alberto Fernández mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata".

"Aprovecho este medio para agradecerle al Presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite", añadió. Aracre no aclaró cuáles fueron los rumores a los que se refirió en su mensaje ni el ámbito en el que circularon.