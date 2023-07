Que respondió Alberto Fernández tras las críticas de Mauricio Macri en La Rural

Alejado de la campaña electoral de Unión por la Patria, Alberto Fernández salió este domingo a responder las críticas de Mauricio Macri en La Rural, quien cargó duramente contra el actual Gobierno al tildarlo como el “peor desde la vuelta de la democracia”.

"Cuando uno analiza qué pasó en estos cuatro años, no fue todo lo mal que algunos dicen", sostuvo el mandatario por Radio 10 e indicó que durante su gestión se hizo cargo de una "deuda privada increíble" a raíz del arreglo acordado por Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese sentido, subrayó que la Argentina contrajo "una deuda de 45 mil millones de dólares" por el crédito concedido al exmandatario "que nos dejó a nosotros, al que nos sigue y a las otras generaciones". "Se hizo un daño incalculable", enfatizó.

Las afirmaciones de Alberto Fernández se dan luego de que Mauricio Macri apuntará contra el oficialismo en el marco de su visita a la Exposición Rural en Palermo. “Estamos tan mal con este Gobierno tan irresponsable; por suerte falta poco para que termine. Ha generado un caos económico y social en nuestro país. Esperemos que termine y dejemos atrás esta etapa que ha sido el peor gobierno desde la vuelta de la democracia”, manifestó el referente de Juntos por el Cambio.

Consultado por un balance de su gestión, reconoció que fueron "cuatro años difíciles para todos" y recalcó el impacto de la sequía en los últimos meses. "Dejó un daño incalculable a la economía y por eso nos queda un sabor agrio en la boca", expresó al tiempo de admitir que "una tarea pendiente" de su administración "es mejorar los salarios".

Sin embargo, también destacó el acuerdo recientemente anunciado con el FMI. "Eso nos permitió crecer el año pasado y este también. El año pasado sobrecumplimos las metas que nos había fijado el Fondo", añadió.

Durante otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández se refirió a las Islas Malvinas y valoró la "trascendencia enorme en términos diplomáticos" que la Unión Europea (UE) haya denominado Malvinas a las islas en el marco del conflicto con Gran Bretaña.

Por último, recordó un breve diálogo que tuvo con el excanciller Boris Johnson respecto a la disputa por el territorio. "Cuando me senté con Boris Johnson, me dijo que tenía mucho dinero para invertir en Argentina en energía. Pero no quiso hablar de Malvinas y ahí se terminó la conversación", concluyó.