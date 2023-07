El incómodo momento que vivió Dady Brieva en la televisión uruguaya

El humorista y actor kirchnerista Dady Brieva se presentará en agosto en el teatro Plaza de Montevideo, en Uruguay, y es por esto que se encuentra promocionando su show en los medios del vecino país. Sin embargo, el ex Midachi vivió un incómodo momento mientras era entrevistado en el programa Buscadores de Canal 5 y VTV.

Antonio Maeso, uno de los panelistas del programa, puso en aprietos a Brieva al preguntarle si había tomado agua de la canilla desde que llegó a Uruguay.

"¿Desde cuándo estás acá? ¿Tomaste agua de la canilla?", le consultó el panelista, a lo que Brieva contestó que no. "Te invito a que tomes", le retrucó el panelista uruguayo.

Reconozco q no le gusto mucho mi pregunta hoy en @buscadorestv a Dady. Valoro su respuesta honesta y empática. Es un humorista con trayectoria a quien recibimos con placer. Estará en el Plaza en Montevideo. pic.twitter.com/ODDJ0jBTeE — Antonio Maeso (@AntonioMaeso) July 27, 2023

Maeso luego le consultó a Brieva por las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que hace algunas semanas aseguró que en Uruguay "no sale agua de la canilla".

"Tu presidente primero dijo que no sale agua de las canillas. Ayer dijo que el agua era salada. Tú sabés que eso no es cierto y tuvo una repercusión muy grande en todo el mundo. Tanto que de todo el mundo llamaron a Uruguay para saber qué pasa. ¿Supiste eso? Vos estás alineado con tu presidente", lo cuestionó el periodista uruguayo.

Brieva, por su parte, minimizó la polémica y no defendió a Alberto Fernández. "Sí. Mi presidente dice muchas boludeces, como las han dicho tus presidentes sobre mi país. Me parece una boludez decir eso. No me extraña tampoco", concluyó el actor.