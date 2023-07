Polémica: una joven mostró cómo el Gobierno regala Becas Progresar

A poco más de un mes para las elecciones PASO, un controversial video comenzó a volverse viral en las últimas horas donde una joven asegura que están regalando Becas Progresar, computadoras (Conectar Igualdad) y cajas de comida. En el clip aseguró que, presuntamente, todo lo recibió "gratis". En este sentido, la chica no dudó en agradecerle a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los "regalos": “Qué grande Cristina (Kirchner), alta compu me dieron”.

En las imágenes compartidas por una usuaria de la ciudad de Mar del Plata, se le observa primero a ella caminando junto a un compañero. "Ustedes dicen que no vengo a la escuela. Me dieron compu y mercadería. ¿¡Que no vamos a querer venir a la escuela!? Imaginate", dice la joven mientras se la ve llevando una de las computadoras con el logo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y agrega: "Y encima cobramos (Plan) Progresar. Llenos de mercadería".

Más tarde, la joven muestra en su casa las alimentos que se encontraban en una de las cajas que recibió: un aceite, una lata de arvejas, un paquete de arroz, harina, una caja de puré de tomate, entre otros artículos.

Luego llega el turno de sacar de otra caja la computadora. "Miren, re cheto. Vamos a ver cómo se prende esto", se la escucha decir a la joven. En tanto, enseña los otros componentes del aparato como los cargadores. Por último, vuelve a hablar frente a la cámara.

"Vieron gente, no solamente voy por el (Plan) Progresar a la escuela. También voy por la compu y la mercadería que me dan todos los meses y me salva para comer todos los días. Sabés cómo voy a la escuela al pedo. Cheto mal", cierra el video.