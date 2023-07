Martín Lousteau presentó su primer spot de campaña con palito para Jorge Macri

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio (JxC) Martín Lousteau presentó este lunes su primer spot de la campaña, bajo la consigna "Vamos por lo que falta, demos un nuevo impulso a la Ciudad", rumbo a las PASO del 13 de agosto, cuando competirá dentro de ese frente con Jorge Macri, a quien le tiró una indirecta por no competir en provincia y desembarcar en CABA.

El spot de 60 segundos abre con una imagen de Lousteau y su voz en off que dice: "Tenés razón, algunas cosas que pasan en nuestro país pueden hacernos perder la esperanza. Pero también es cierto que desde hace 15 años los que vivimos acá en la Ciudad nos propusimos estar mejor y lo estamos logrando".

Con imágenes del Metrobus, las bicisendas, y diferentes obras como viaductos o el Paseo del Bajo, la narración en off de Lousteau sostiene: "Nos propusimos viajar más rápido. Más fácil. De manera más sustentable. Y lo hicimos. Recuperar las plazas. Calles. Puentes. Y lo hicimos. Concretar finalmente grandes obras que estábamos necesitando. Y lo hicimos".

Lousteau agrega en el video que "nadie mejor que los que nacimos y vivimos en esta ciudad para seguir mejorándola" y dice: "Por eso te propongo que vayamos por lo que falta. Por más y mejor salud. Más y mejor educación. Más orden y mejor seguridad. Por una Buenos Aires pensada para el futuro, con todos los desafíos del mundo actual y el que viene".

"Sigamos mejorando Buenos Aires", remata el precandidato radical en el spot difundido, subido a las redes sociales este mediodía.

Embestida contra Jorge Macri

En tanto, esta mañana, al hablar en Radio con Vos, Lousteau apuntó contra Jorge Macri y lo acusó de querer condicionar la realización de un debate televisado entre ambos en la Ciudad a que también se dé ese debate a nivel de los candidatos presidenciales. "La condición que impone Jorge Macri es que para que haya un debate local también haya un debate nacional", cuestionó.

El domingo, en declaraciones al canal de YouTube El Método Rebord, Lousteau calificó de "una falta de respeto" que Jorge Macri sea exdiputado provincial bonaerense y exintendente de Vicente López en tres períodos y ahora "venga a la Ciudad a competir".

"No me parece bien. Me parece una falta de respeto. Tengo un equipo que viene trabajando hace ocho años, rincón por rincón, como se lo merecen los porteños. Vicente López tiene el tamaño de Belgrano", resaltó.

En ese sentido, Lousteau expresó que Macri "hizo poco" en 12 años de gestión de ese municipio y lo comparó con el exintendente radical Enrique "Japonés" García.

"Se hizo una escuela y un paso a nivel en 12 años. Pero se hizo un montón de obra privada a lo largo de Libertador. Vas a San Isidro y la costa es pública y vas a Vicente López y la costa son torres. Es cierto que hay un parque, pero ese parque lo hizo el Japonés García no lo hizo Macri", sostuvo.