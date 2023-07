Horacio Rodríguez Larreta se hizo eco del triunfo de JxC en San Juan con una particular frase

La coalición opositora destronó al Partido Justicialista (PJ), luego de dos décadas de hegemonía en San Juan. El jefe de Gobierno porteño y uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que se siente identificado con Marcelo Orrego, el gobernador electo de San Juan, que se impuso anoche frente al Partido Justicialista (PJ).

"Los sanjuaninos decidieron un cambio, cambiar al gobierno kirchnerista e ir por un trabajador como es Marcelo Orrego, que tiene experiencia, conoce mucho la provincia. Me siento muy identificado con él. Hace años que trabajamos juntos. Anoche estuve en San juan para acompañarlo en su triunfo y sobre todo para cambiar San Juan. A los sanjuaninos les digo qué bueno que se animaron a cambiar", expresó en CNN Radio.

El precandidato a Presidente por JxC, Horacio Rodríguez Larreta, en plena carrera electoral.

En este sentido, Rodríguez Larreta enfatizó en que “es una muestra de la importancia de ampliarnos y sumar otra gente con otros orígenes" y se envalentonó al asegurar que "como pasó en San Juan, le vamos a ganar también al kirchnerismo en el país”.

Y agregó: “Massa es kirchnerismo. Es ministro de Economía de este gobierno y es la reelección de la inflación, la inseguridad. Es el kirchnerismo y no cambia mis planes ni mis convicciones de compartir cómo solucionar la vida de los argentinos”.

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta para Patricia Bullrich

Al ser consultado por los "dardos" que le llegan tanto de su contrincante directa, Patricia Bullrich, como de su entorno, insistió en poner paños fríos y evitar la confrontación. “No entro en agravios personales. Nunca voy a estar del lado de la pelea e independientemente de lo que digan de mí. No voy a pelearme ni criticar y menos aún agraviar a alguien personalmente”, sostuvo Larreta.

Y remarcó que “para pelear se necesitan dos. A mí no se me escuchó nunca hacer ataques personales. No estoy en eso”.