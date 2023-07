La letra chica de la oferta salarial que votará el plenario del SUTE

Cuatro hojas tiene el acta paritaria que este miércoles 26 de julio los representantes del Gobierno y el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) firmaron luego de cuatro horas de discusión. Este viernes los plenarios departamentales votarán la propuesta salarial y es casi un hecho que quedará aprobada. La oferta resuelve temporalmente un reclamo de muchos meses: ya no estará “achatada” la pirámide es decir que habrá una diferencia salarial significativa entre quienes recién se inician en la carrera docente y quienes llevan muchos años, son directivos y con más razón si son supervisores. Pero esas diferencias figuran en el acta como no bonificables y no remunerativas, es decir que no sirven para contabilizarlas para la jubilación, por lo tanto serán pagadas “en negro”.Otra novedad es que el ítem aula pierde valor debido a estas nuevas sumas que serán recibidas y en el nuevo acuerdo, el Gobierno no propuso ningún otro incentivo vinculado a la asistencia.

La cláusula de garantía es el concepto para compensar el sueldo mínimo para aquellos casos en el que el agente por no tener antigüedad o zona no alcanzaría a cobrar el haber mínimo garantizado, se extiende a casi todo el sistema educativo y está vinculada a la antigüedad. Hasta antes de esta propuesta (que deben votar este viernes los distintos plenarios departamentales, cuyo resultado será anticipatorio del plenario provincial del sábado en La Paz), sólo estaba fijado un piso para el sueldo inicial como exige el Gobierno Nacional. Ahora, con esta nueva oferta y ante el reclamo docente, el Ejecutivo provincial estableció distintos pisos de acuerdo a la antigüedad para que tenga un valor económico haber trabajado más años y que esto también repercuta al tener más horas de clases en el caso de secundarios. Por ejemplo, una persona que recién comienza su tarea docente y tiene hasta 12 años de antigüedad cobrará en julio como piso (falta sumar otros ítems) 165.000 pesos y en septiembre 195.000. En cambio alguien que hace 29 años que está trabajando recibirá con el bono de sueldo de julio 231.000 pesos y con el de septiembre, 280.000 pesos mínimo.

Por ahora no se han conocido “simulaciones”, es decir ejemplos concretos de sueldos para que sea más simple comprender cuánto finalmente les quedará de bolsillo a los trabajadores de la educación si suman sus diferentes ítems, como por ejemplo la zona, que es un adicional que cobran docentes que trabajan en escuelas alejadas de las áreas urbanas. Pero según los cálculos de MDZ, para profes de secundario, teniendo en cuenta la escala propuesta, alguien que tiene 36 horas y más de 24 años de antigüedad estará cerca de los 500.000 pesos en el mes de septiembre. La oferta además, incluye una especie de “bonos” que se cobrarán por única vez con el sueldo de agosto. A todo el sector docente le corresponden 40.000 pesos en concepto de “útiles”. Y a quienes son celadores, 36.000 para indumentaria y será percibido en la misma fecha. Pero además hay que sumar el ítem aula a todas las cuentas que se hagan para sacar el sueldo de bolsillo.

De todas maneras, entre tantos aumentos, pierde valor el polémico ítem. Este concepto fue propuesto por el exgobernador Alfredo Cornejo –y actual candidato a ese cargo para los comicios de este año- y aprobado por la Legislatura en 2016, e implica un reconocimiento a la asistencia. Es en blanco y en estos años ha tenido un peso muy grande en los salarios docentes que ha evitado mucho de los paros previsto y elevado el nivel de asistencia docente. Sin embargo con estos nuevos aumentos no tendrá tanta implicancia en el sueldo de bolsillo como lo tuvo en años anteriores. Por otro lado, con esta oferta las supervisoras serán muy beneficiadas ya que el acta contempla un aumento del ítem “supervisor” que dista del resto del personal jerárquico.

Este viernes los plenarios departamentales votarán la propuesta. Todo indica que la mayoría la aceptará e irán los representantes departamentales al plenario del sábado en La Paz con las distintas mociones. Si gana el sí, se evitará el paro de 4 días desde el próximo lunes propuesto en el último plenario que fue antes del receso invernal. La paritaria del SUTE repercute en la de SADOP que representa a los docentes privados.