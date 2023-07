Omar De Marchi incorporó a su frente a un sector vinculado a Luis Petri

Con la mira puesta en las elecciones provinciales generales del 24 de septiembre, el candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, sumó su frente a un nuevo sector. Se trata de la Agrupación Celeste y Blanca, un espacio conformado por policías retirados que en los comicios PASO del 11 de junio apoyó al exprecandidato radical -y ahora aspirante a la vicepresidencia de la Nación- Luis Petri. Desde el demarchismo se ilusionan con captar sectores vinculados al voto "anticornejista".

De Marchi abrochó los refuerzos este miércoles por la tarde en la sede central de La Unión Mendocina. Además de la participación de los principales referentes de la Agrupación Celeste y Blanca, dijeron presente el candidato a vicegobernador Daniel Orozco; el candidato a legislador provincial, Jorge Difonso y los candidatos a intendente de Las Heras y San Martín, Martín Bustos y Jorge Omar Giménez, respectivamente.

La principal temática abordada en el encuentro refiere a "proyectos para mejorar la seguridad en la provincia de Mendoza", según fue informado y, a su vez, incluyó la "la necesidad de mejorar la formación de los futuros policías, reestructurar el funcionamiento de la fuerza y dotarla de recursos económicos y tecnológicos".

“Debemos sumar la voz y la experiencia al debate sobre los problemas que tiene la provincia, para que todos juntos hagamos un verdadero cambio. Sin dudas, en Mendoza tenemos que trabajar mucho y sumar propuestas claras para que los mendocinos podamos vivir mejor y más seguros”, manifestó Omar De Marchi.

A través de su cuenta de Twitter, De Marchi sumó: "La Unión Mendocina sigue creciendo ¡Bienvenida la Agrupación Celeste y Blanca! Un espacio integrado por policías retirados y fuerzas de seguridad, con quienes compartimos la convicción de que el camino es con propuestas claras para que los mendocinos vivamos más seguros. Ellos participaron en otro espacio político hasta las PASO, y hoy se suman convencidos de que el camino es La @UnionMendocina. Sus voces ampliarán el debate para que juntos hagamos un verdadero cambio en Mendoza. Sin soberbia, sin imposiciones y con mucho mucho trabajo. ¡Eso es lo que necesita Mendoza y lo que necesitamos todos los mendocinos! Sumate vos también, #VeníALaUniónMendocina".

El posteo de Omar De Marchi.

Hoy por hoy mucho se especula respecto a qué ocurrirá en las elecciones generales con el voto de confianza que recibió en las primarias Luis Petri. Alfredo Cornejo sostiene que se trata de un voto a Cambia Mendoza y da por descontado que así se repetirá el 24 de septiembre, pero en La Unión Mendocina remarcan que el voto a Petri fue "anticornejo" y se ilusionan con que ese votante apoye ahora a Omar De Marchi. En ese contexto, el precandidato a intendente de Las Heras de Luis Petri, Germán Pérez, decidió alejarse de Petri y apoyar ahora al intendente y candidato a vicegobernador, Daniel Orozco.

"Yo respeté la decisión de Petri. Lo felicité por su decisión de ser candidato a vicepresidente. Yo apostaba a él como gobernador y lo seguía a él. Él ya no está en la lista provincial y yo tomé la decisión de acompañar a Orozco, Omar De Marchi y Martín Bustos", explicó Pérez en diálogo con MDZ Radio.

"Me han cuestionado mucho. Recibí mensajes. Pero yo soy libre de tomar una decisión. Yo no estoy afiliado a ningún partido. Yo decido acompañar a La Unión Mendocina que ha tomado mi propuesta de las cámaras de seguridad", indicó en referencia a la reconversión de las cámaras que hoy se usan para fotomultas y que se destinarían a prevenir el delito. "Con Petri tuvimos diálogo y el me dejó claro apoyaba la decisión que yo tomara. Yo era libre de decidir. Tomé mi decisión de apostar por La Unión Mendocina", adhirió el empresario que tiene un local gastronómico y fue tentado por Luis Petri para dar sus primeros pasos en política.