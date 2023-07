El precandidato a intendente de Petri explicó por qué se sumó al demarchismo

Hoy por hoy mucho se especula respecto a qué ocurrirá en las elecciones generales con el voto de confianza que recibió en las primarias Luis Petri. Alfredo Cornejo sostiene que se trata de un voto a Cambia Mendoza y da por descontado que así se repetirá el 24 de septiembre, pero en La Unión Mendocina remarcan que el voto a Petri fue "anticornejo" y se ilusionan con que ese votante apoye ahora a Omar De Marchi. En ese contexto, el precandidato a intendente de Las Heras de Luis Petri, Germán Pérez, explicó por qué decidió apoyar ahora al intendente y candidato a vicegobernador, Daniel Orozco.

"Yo respeté la decisión de Petri. Lo felicité por su decisión de ser candidato a vicepresidente. Yo apostaba a él como gobernador y lo seguía a él. Él ya no está en la lista provincial y yo tomé la decisión de acompañar a Orozco, Omar De Marchi y Martín Bustos", manifestó en diálogo con MDZ Radio.

"Me han cuestionado mucho. Recibí mensajes. Pero yo soy libre de tomar una decisión. Yo no estoy afiliado a ningún partido. Yo decido acompañar a La Unión Mendocina que ha tomado mi propuesta de las cámaras de seguridad", manifestó en referencia a la reconversión de las cámaras que hoy se usan para fotomultas y que se destinarían a prevenir el delito.

"Con Petri tuvimos diálogo y el me dejó claro apoyaba la decisión que yo tomara. Yo era libre de decidir. Tomé mi decisión de apostar por La Unión Mendocina", adhirió el empresario que tiene un local gastronómico y fue tentado por Luis Petri para dar sus primeros pasos en política.

Así presentó Petri a su candidato a intendente antes de las PASO.

"Vengo de la parte privada. No he ejercido nunca la política. Con Luis aprendí un poquito. A mi Petri me fue a buscar por un amigo en común, Mario Lima, para participar como precandidato a intendente en Las Heras. Al principio dije que no y después me convenció", recordó. Lima es otro de los integrantes del equipo de Petri que decidieron no apoyar la candidatura de Alfredo Cornejo.

"No tengo nada en contra de Alfredo Cornejo pero creo que los ciudadanos quieren ver otra cara nueva en la gobernación. Renovación. Por eso creo que se llevó votos Petri. A lo que algunos le dicen 'voto anticornejo'", argumentó Germán Pérez.

Pérez destacó que la campaña le sirvió para conocer realidades del municipio que como empresario no veía y se refirió también a las denuncias cruzadas que investiga la justicia por presuntos desmanejos en la gestión de Daniel Orozco.

"Hay muchas cosas que se hablan de Las Heras. Es una bola de fuego que está en todos los medios. Pero te voy ha hacer una comparación con mi negocio. Muchos pueden decir que los lomos que hacemos son horribles, feos, pero si no los has probado no lo vas a saber. Es lo mismo. Para saber qué pasa en Las Heras hay que estar adentro. El lomo puede ser buenísimo aunque se diga lo contrario", concluyó y aseguró que el verdadero problema de Las Heras y del que poco se habla es la inseguridad.

"Acá hay que comprender que estamos en democracia. Tenemos que apostar a fortalecer eso. No tengo miedo a represalias contra mi negocio si gana Cambia Mendoza. ¿Por qué? Si yo apuesto a algo que me parece lo mejor y es apoyar a Daniel Orozco y Martín Bustos en su campaña. Hay cosas en las que tenemos que estar de acuerdo todos los partidos políticos, si el fin es el mismo: ayudar al ciudadano", finalizó.