Por qué Patricia Bullrich se comparó con Angela Merkel: "Quiero hacer lo mismo"

Patricia Bullrich se comparó este viernes con la ex canciller alemana Angela Merkel (2005-2021) al asegurar que si es electa no abandonará su residencia particular y mantendrá un "Estado austero".

"Angela Merkel toda su vida vivió en su casa y yo quiero hacer lo mismo", dijo la ex ministra de Seguridad en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.

"Vamos a simplificar y vamos a hacer el Estado más austero que recuerden los argentinos. Se terminan los privilegios de los funcionarios. A mí me dicen: 'Eso es poca plata'. No me importa, es el ejemplo y vale más que la plata", expresó.

Bullrich agregó que no se trasladaría a la Quinta de Olivos (residencia presidencial) y seguiría en su vivienda habitual. Según datos oficiales, hasta 2022, la quinta ubicada costaba al Estado más de 32 millones de pesos (118.782 dólares).

"El empleado público es un servidor de la gente, no puede vivir de la gente con su plata y tener todos los privilegios. Basta, se terminó", cerró.