La cantidad de horas que dedican los jueces mendocinos a las audiencias

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó esta semana el ránking de horas en audiencia de jueces penales de la Argentina que corresponde al 2019 (para evitar tomar como parámetro la situación excepcional del Covid que se atravesó en los años siguientes). De acuerdo a la investigación existe una disparidad entre las provincias respecto al tiempo que pasan magistrados en audiencias. El dato más relevante es que ninguna de las provincias se acerca al estándar sugerido de 72 horas mensuales. Mendoza se encuentra segunda en el listado, detrás de Neuquén, con 19 horas con 40 minutos mensuales de horas de los jueces en esa actividad fundamental para el funcionamiento judicial.

Luego de varias décadas de la implementación de los sistemas acusatorios en la mayoría de las provincias argentinas, la micro investigación que hizo el INECIP tuvo por objetivo “poner en el centro de la discusión la importancia de la oralidad de las audiencias penales de todo el país”, según dice el infome. Para eso, la investigación buscó analizar el tiempo que jueces que se dedican al área penal ocupan en sus audiencias. De acuerdo a la mirada del instituto que elaboró la investigación,“el modelo organizacional que varias provincias han incorporado en sus sistemas procesales contempla la creación de colegios de jueces y oficinas judiciales. La creación de estas instituciones tiene como uno de sus objetivos separar definitivamente las tareas administrativas de las jurisdiccionales bajo un fin principal: el lugar de trabajo de los jueces y juezas debe ser la sala de audiencias donde su labor debe estar enfocada en la toma de decisiones sobre el litigio y la percepción directa de la prueba y los argumentos de las partes”.

En el ránking del país, Mendoza se encuentra segunda con 19 horas mensuales con 40 minutos, es decir casi 20 horas. Neuquén es la primera provincia que aparece 25 horas. En tercer lugar, está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 19 horas con 18 minutos. En cuarto lugar, Chubut con 19 horas. Se relevaron los datos de 10 provincias porque algunas no tienen información o no respondieron. Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego no producen información sobre el tiempo que sus jueces penales están en audiencia. Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen "sistemas inquisitivos morigerados", asegura el informe. Las provincias de Corrientes y San Luis no tenían implementado el sistema acusatorio en el 2019. De acuerdo al texto, Córdoba y Buenos Aires cuentan con un sistema acusatorio de primera generación desde 1991 y 1997, respectivamente. De todos modos, para esta investigación les solicitaron que nos enviaran un estimativo de horas en función de las audiencias realizadas en 2019. El INECIP sólo admitió el informe elaborado por Salta que, a pesar de no contar con los datos de cantidad de horas en audiencia, envió un estimativo en función de las audiencias efectivamente realizadas.

El informe concluyo que "el sistema de justicia penal es una organización que tiene como objetivo, la resolución efectiva de los casos. La calidad del litigio y el perfeccionamiento en el tratamiento de la prueba dependen, en gran medida, de la presencia del juez/a en las audiencias. Un aporte, que pretende dar esta investigación, reside en medir la cantidad de tiempo que jueces y juezas se encuentran en ellas. Si bien no es la única variable, es una apuesta para poner en el centro de la discusión la importancia de gestionar este valioso recurso de la mejor manera posible. Como se observa en el ranking elaborado, existe una disparidad grande entre las provincias respecto al tiempo que pasan jueces y juezas en audiencias. Quizás más relevante sea que ninguna de las provincias se acerca al estándar sugerido de 72 horas mensuales de jueces y juezas en audiencia. Hay provincias con más herramientas que otras para acercarse al estándar, y otras que deberán trabajar en la reforma de sus regímenes procesales."

Además, la investigación arrojó que: "Aún nos encontramos con sistemas de información deficientes, que no siempre miden variables útiles y pertinentes para una evaluación, y que, en la mayoría de los casos, luego no se utilizan para tomar decisiones. Por eso queremos, también, llamar la atención sobre la necesidad de modificar los sistemas de medición de la calidad del servicio judicial. Hemos buscado dialogar con los funcionarios encargados de la producción de estadísticas y ponernos a disposición para mejorar y precisar los números e indicadores. No siempre hemos tenido éxito. Esperamos que estos primeros resultados constituyan un punto de partida para un mejoramiento técnico y de gestión de las estadísticas de la justicia penal", finalizaron.