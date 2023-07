Rodolfo Suarez: cómo evolucionó el patrimonio del gobernador

Rodolfo Suarez dejará de ser gobernador el 9 de diciembre y ya tiene casi asegurada su próxima tarea: ocupar una banca en el Senado de la Nación. Depende, claro, del resultado de las elecciones a gobernador de septiembre, particularmente de que Alfredo Cornejo ratifique el resultado de las PASO y sea electo gobernador. Suarez había dicho que su anhelo cuando deje su "trabajo de gobernador" era volver a su estudio jurídico, aunque no se alejará de la actividad política, algo que es parte de su vida y de su actividad laboral desde 1987.

Como se hizo con todos los gobernadores anteriores, MDZ analizó la declaración jurada del Gobernador antes de dejar el cargo, tomando los datos que oficialmente presenta en la provincia y la Nación. Tras casi 4 años, el mandatario tuvo una evolución patrimonial positiva, como casi todos sus antecesores. La principal inversión tiene que ver con el rubro inmobiliario, con la adquisición de terrenos de gran dimensión en el Valle de Uco. También con los ingresos a través de una sociedad de la que es parte junto a integrantes de su familia.

Patrimonio

Rodolfo Suarez ingresó a la Administración Pública en 1987, con solo 24 años. Proviene de una familia histórica del radicalismo mendocino y aunque es de San Carlos su lugar político fue siempre la Municipalidad de Capital, donde fue asesor jurídico, concejal e intendente.

El gobernador declara como bienes estables una casa, la vivienda familiar, de 500 metros cuadrados (en un terreno de 1.500m2) ubicada en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, adquirida en 2006. El mismo año sumó a su patrimonio una cochera. En el año 2016 invirtió en inmuebles en Godoy Cruz, con un departamento de 70 metros con baulera. Suarez no tiene inversiones en Capital, el municipio que condujo.

En cuento a las inversiones inmobiliarias el 2021 fue un año importante. Según la Declaración Jurada presentada en la oficina de Ética Pública, hace justo dos años el Gobernador adquirió tres propiedades importantes en el Valle de Uco, que incluyen campos y una construcción. Son tierras colindantes, pero divididas a nivel registral. Uno de esos terrenos tiene 11.129 metros cuadrados o 1,1 hectárea, con una construcción de 100 metros cuadrados. El otro inmueble tiene 10.000m2 o 1 hectárea, sin construcciones. Ambas propiedades fueron adquiridas y registradas el 30 de julio del 2021. La tercera propiedad fue sumada al patrimonio el 10 de enero de ese año y consta de un terreno de 600m2 y una construcción de 180m2. Suarez es "nacido y criado" en el Valle de Uco, pero su nuevo lugar en el mundo no es San Carlos, sino Tupungato. Todas las propiedades están tasadas según el avalúo fiscal, por lo que no reflejan el valor de mercado real.

Los inmuebles declarados por Suarez, con las adquisiciones de 2021.

Suarez declara como vehículos una camioneta Toyota SW4 comprada en 2018 y una Chevrolet Tracker de 2014. Para tener una idea de las distorsiones que genera la mala tasación de bienes, el vehículo tiene el mismo valor que la casa de Chacras de Coria para el fisco provincial: 5,5 millones de pesos.

Ingresos

El principal ingreso de Rodolfo Suarez es su salario como gobernador, que es equivalente a dos cargos clase 13, más algunos adicionales. En mano, ronda los 700 mil pesos y es de los mandatarios provinciales con salarios más bajos. Tampoco es de los estatales mendocinos que más ganan, pues todos los ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Cuentas y otros organismos extrapoder tienen sueldos más altos porque están atados a los salarios de la justicia federal.

Además, el Gobernador declara tener ingresos por alquileres y rentas por plazos fijos. Uno de los negocios que menciona en su declaración jurada y no está valuado en la presentación ante la Oficina de Ética es la participación en una sociedad anónima, que en esa documentación no está mencionada con nombre. "Declara participación en sociedades que no cotizan en bolsa", explica.

Pero a nivel nacional sí debió hacerlo. Es que Suarez fue candidato a Senador y tuvo la obligación de presentar datos más precisos en la DDJJ. Por eso allí sí figuran algunos valores. La empresa a la que hace referencia es SIJMAN, de la que posee el 50% y el resto es propiedad de sus hijos. Se trata de una empresa dedicada a varios rubros, pero principalmente al diseño y desarrollo web y que en 2017 amplió su objeto social para incluir la publicidad. Los datos de la empresa de la que es parte el gobernador, junto a otras tecnológicas que participan de actividades de promoción en el exterior.

El nombre comercial de SIJMAN es BLISSOUT. Suarez declaró en 2020 tener la mitad de la compañía y le puso, ese año, un valor de 3 millones de pesos a la tenencia de acciones; el doble que un año antes. La firma tiene una actividad intensa como desarrolladora web y había declarado como clientes una larga lista de compañías y organismos públicos, como la Municipalidad de Capital, la UNCuyo, Santa Elena, Trivento, el club Gimnasia y Esgrima, la Municipalidad de Tupungato, el Tomba y muchos más. Algunas de esas empresas han tenido relación con el Estado provincial y la Municipalidad de Capital, como es el caso de Santa Elena, empresa que contrató los servicios de Blissout para desarrollar su página web.

En la Declaración Jurada nacional figura el número de CUIT de la empresa y el porcentaje de participación: 50% desde el año 2017, cuando ingresó a su patrimonio. Ese fue el año en el que SIJMAN amplió su objeto social. En 2020 representaba para Suarez $3.134.250 dentro de su patrimonio. Un año antes había sido de $1.523.347. Los bienes declarados ante la Oficina Anticorrupción en 2020. Allí figura el CUIT de la empresa de la que es parte y socio con sus hijos.

El valor actual no se conoce porque esa información no está actualizada públicamente. También hay diferencias en la valuación de bienes entre una y otra DDJJ, aunque no tiene una relevancia trascendente porque en ambos casos hay lejanía con los valores de mercado. En la documentación provincial, la vivienda del Gobernador está tasada en 5,5 millones de pesos al 2023. En la nacional, tiene un valor de 7 millones de pesos, al 2020. Ese año el patrimonio de Suarez creció a 9 millones de pesos, todo tomando los bienes con un avalúo fiscal.

Gobernadores

Casi todos los últimos gobernadores tuvieron un cambio de vida luego de dejar el poder, algunos por mudanzas, otros por perdidos de rendición de cuentas por parte de la política y la justicia. Los exmandatarios Celso Jaque y Roberto Iglesias, por ejemplo, se mudaron rápidamente tras dejar el sillón de San Martín. Otros fueron denunciados por la oposición por supuesto enriquecimiento por adquirir bienes mientras eran funcionarios. Es lo que le pasó a Francisco Pérez con la compra de un departamento y cuya denuncia hizo la exvicegobernadora Laura Montero.

Alfredo Cornejo declaró un patrimonio casi idéntico al ingresar y dejar el cargo, aunque también tenía diferencias entre lo presentado en la provincia y la Nación. Sergio Salgado lo denunció en la Justicia.

Las DDJJ se presentan para dejar almacenado los datos patrimoniales de los funcionarios. El enriquecimiento ilícito es el único delito que para los funcionarios públicos tiene invertida la carga de la prueba: deben justificar el origen de los bienes, más allá de la presunción de inocencia de la que goza cualquier ciudadano. En Mendoza hubo un largo recorrido. En la época de Arturo Lafalla se creó la "Inspección de Gobierno" que se encargaba de esa gestión y fue el primer caso de política de transparencia. Luego se abandonó el camino y Roberto Iglesias puso en secreto las DDJJ, en escribanía de Gobierno. Julio Cobos hizo pública su DDJJ por iniciativa propia, pero sin una norma.

Francisco Pérez obligó a hacerlo público a través de un decreto, cerca del final de su gestión. Primero fue Fiscalía de Estado el organismo encargado de recibir las declaraciones juradas y allí fue donde surgió la compra del departamento por parte del gobernador. Luego, en la gestión de Cornejo, se creó la Oficina de Ética Pública y se cambiaron las pautas: la información publicada es mucho más escueta. Ese organismo no analiza ni investiga de oficio. Solo almacena la información, filtra los datos reservados y toma denuncias, si alguien detecta alguna sospecha.