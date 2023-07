Mano a mano: el análisis de Horacio Rodríguez Larreta tras el histórico triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan

Marcelo Orrego -del partido Producción y Trabajo- no fue el único "ganador" en las elecciones a gobernador de San Juan. En efecto, su batacazo tras 20 de gestiones peronistas marca un antes y un después en la provincia cuyana. Pero otro triunfo simbólico fue para el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta. No solo asistió de forma esporádica a los festejos de la mano de la tropa de Juntos por el Cambio una vez dados a conocer los resultados, sino que apretó el puño y obtuvo una buena noticia en lo que respecta a la postura dialoguista que lo enfrenta con Patricia Bullrich en la interna opositora nacional al considerar que Orrego forma parte de la misma corriente y que es lo que comúnmente se denomina "paloma".

En diálogo con MDZ, Rodríguez Larreta señaló desde el búnker de Unidos por San Juan: "Yo creo que había un impulso de cambio muy fuerte. Unas cosas son las elecciones municipales. No siempre se proyecta. Como ya dije, con Marcelo Orrego vine muchas veces a la provincia Recorrimos, hablamos con gente, hicimos reuniones con productores, con comerciantes, con vecinos acá en la ciudad y yo ya veía ese aire de cambio hace más de un año".

En Neuquén se logró ganarle al Movimiento Popular Neuquino (MPN) en las elecciones provinciales con un acuerdo en el que Larreta participó activamente con Leticia Esteves (que acompañó a Rolando Figueroa). En San Luis fue quien propició el acuerdo con Claudio Poggi y ahora logró lo mismo con Orrego. Ante esto, ¿quedó mejor parado en la interna contra Bullrich? En referencia, el jefe de Gobierno porteño sostuvo: "Esto confirma que es el camino. Para ganar -y sobre todo para poder cambiar y transformar la Argentina- necesitamos ampliar, ser más. Obviamente gente con la que uno coincide en sus valores, como Marcelo. Yo a él lo conozco mucho. Hace años venimos trabajando juntos, hablé muchas veces y compartimos visión, proyectos. Pero es el camino para poder cambiar la Argentina, para que los argentinos vuelvan a vivir en paz, para que los argentinos terminen con este flagelo de la inflación que les come el bolsillo, el salario. Tenemos que estar juntos y tenemos que ampliarnos. Es el camino y lo vengo diciendo hace muchos años. Es lo que yo creo y es mi convicción".

¡GANAMOS SAN JUAN! Felicitaciones a todos los sanjuaninos y especialmente a @DrMarceloOrrego y @fabianmartinsj por la elección que hicieron. Hace 20 años que gobiernan los mismos en la provincia y una vez más intentaron todas las trampas posibles para seguir perpetuándose en el… pic.twitter.com/w2UIzbIQet — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 2, 2023

Una de las cuestiones que surgen a partir de esta elección es si, de alguna forma, esto se convierte en un triunfo personal en cuanto a la postura dialoguista que profesa Rodríguez Larreta. No obstante, el dirigente del PRO le bajó el tono a dicha teoría e indicó: "Es un triunfo de todo un equipo. Yo no creo en los personalismos, no creo en los líderes mesiánicos, personales. Es un equipo, es una visión de lo que la Argentina necesita. Somos muchos y Marcelo coincide con nosotros. Más allá de lo que yo diga, él fue muy claro y contundente en su discurso: es un tipo de consenso, de diálogo. Estuvo muy bien, con muchísima altura. Habló de que va a ser el gobernador de todos los sanjuaninos. Yo me siento muy identificado con él. Es un tipo de trabajo y yo me identifico con eso".

Por otro lado se mostró confiado en los demás comicios que desarrollarán este segundo semestre. "Yo aspiro a ganar en todas las elecciones que se vienen (...) En general hay un aire de cambio en la Argentina imparable. Vamos a cambiarle la vida a la gente. Un cambio además importante y perdure en el tiempo, un cambio duradero, el cambio que no se mantiene en el tiempo no es cambio".

Patricia Bullrich expresó recientemente que el interés de Rodríguez Larreta de incorporar a Schiaretti afectó las chances de JxC en Córdoba, donde Luis Juez (PRO) perdió el último domingo contra Martín Llaryora. En ese sentido, Larreta aseguró: "Acá en San Juan tenés un ejemplo. Hace 20 años que gobernaban el kirchnerismo-peronismo. En San Luis hace 40 que gobernaba también el kirchnerismo. La forma de cambiar y la forma de ganar es ampliando. Y acá hay un ejemplo más de que este es el camino.

Con el triunfo de Orrego, el de Poggi en San Luis y la latente posibilidad de que Alfredo Cornejo vuelva a la Gobernación en Mendoza, la región cuyana quedaría configurada como un bastión de JxC. En relación a este punto, Rodríguez Larreta puntualizó: "Sí, en Cuyo va a haber gobiernos de Juntos por el Cambio y vamos a trabajar muy bien. Es una zona que tiene un potencial enorme. Potencial productivo en lo agropecuario, en el vino -que se podría estar vendiendo mucho más-. Hay energía, hay una minería cuidada y cuidando el medio ambiente que puede generar muchos puestos de laburo en San Juan. En Mendoza siempre apoyo la unidad. Por eso nunca me van a escuchar criticar a alguien de JxC. Lo apoyé y apoyo a Alfredo Cornejo".

"Creo que la gota que rebasó el vaso en San Juan fue la muestra del autoritarismo, de querer quedarse con el poder para siempre. Fue la Ley de Lemas, la vocación del gobernador de querer perpetuarse, sabiendo que la Constitución no lo permitía. Es una provincia que está parada en el tiempo", cerró.