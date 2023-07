La dura promesa educativa de Néstor Grindetti para poner en jaque a Roberto Baradel

Néstor Grindetti adelantó que una de las medidas que tomaría en caso de llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires sería declarar a la educación como "servicio esencial del Estado". En este sentido, aprovechó para criticar a Roberto Baradel, Secretario General del Suteba y quien encabezó varios paros docentes durante la gestión de Mauricio Macri.

El dirigente de Juntos por el Cambio se expresó "en contra de la doctrina Baradel" y afirmó que el sindicalista "ajusta contra la clase de los pibes". En este sentido, anticipó una propuesta en materia educativa ante las medidas de fuerzas. "Los pibes no deben tener 180 días. Nos hemos propuesto con Patricia Bullrich que hayan 190 días de clases" y agregó "vamos a declarar servicio esencial del Estado a la educación".

Además, pidió que "el manejo de los recursos humanos también dependa de los intendentes" y que incluya "capacitación y toma de examen a los docentes". Luego, le dejó un mensaje directo a Baradel de cara a un eventual próximo mandato: "Vamos a llegar con un apoyo popular, vamos a decirle a Baradel que no representa a miles de maestros, sino a un grupo minúsculo de maestros que viven de una ventaja corporativa que no puede existir más".

Roberto Baradel fue el principal enemigo de María Eugenia Vidal.

Respecto a la postura que tomará Bullrich, el ex intendente de Lanús no dudó en responder que "lo va a apoyar" en su medida. "Nosotros no vamos a ir con piedrazos, pero si iremos con fuerza y convicción", arremetió.

Por último, culpó en duros términos al sindicalista cercano al oficialismo por la falta de diálogo con la oposición en lo que se refiere a materia educativa. “Es muy difícil dialogar con Baradel: es dogmático, prejuicioso y cabeza dura a veces. ¿Qué vamos a discutir, si nosotros queremos que los pibes tengan clases y él no? Por eso cuando declaremos la educación como servicio esencial, los paros se terminan”.