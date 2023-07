Chiche Duhalde se pone al hombro la campaña bonaerense de Schiaretti

En un acto que distó bastante de los clásicos actos del peronismo donde imperan los bombos, los micros, las banderas y los oradores - que por más que no la sepan, entonan la clásica marcha peronista - Hilda “Chiche” Duhalde lejos de todo eso, pero acompañada por un grupo de sus leales manzaneras y algunos ex funcionarios y dirigentes duhaldistas, fue la principal oradora en el lanzamiento de los precandidatos platenses de Hacemos por Nuestro País, frente que lleva como candidato a presidente a Juan Schiaretti.

El acto en La Plata fue algo más que la presentación de los candidatos: para Chiche Duhalde fue el ponerse al hombro la campaña de la provincia de Buenos Aires del frente Hacemos por Nuestro País, desde donde buscará volver al Congreso de la Nación.

En su alocución no faltaron las críticas al gobierno y a Sergio Massa, de quien dijo que “es el candidato de un gobierno fracasado” y que “los verdaderos peronistas perdimos la confianza en él”. Además, agregó que el desafío que está encarando “es una patriada, pero -dijo- quiero hacer un aporte al Congreso".

MDZ habló con la precandidata a Diputada nacional bonaerense de “Hacemos por Nuestro País”, ante la consulta de por qué decidió competir en las elecciones, a lo que respondió: “Me metí porque me llamaba la atención que Schiaretti no llevara listas en las provincias. Nosotros le pedimos que en la provincia de Buenos Aires lleve lista”.

“Como empezamos a trabajar un poco tarde, me incorporé no hace demasiado, nos costó armar en los distritos”, y añadió pícaramente: “A lo mejor si me hubieran invitado a participar unos meses antes hubiéramos podido armar más distritos.”, argumentó la ex primera dama.

En tanto, reconoció que el camino al 13 de agosto no va a ser fácil: “Tenemos una lista que nos va a costar. Pero una vez que superemos las PASO - estoy segura que las vamos a superar - a partir de ahí nos vamos a hacer fuertes para tratar de ingresar unos cuántos legisladores. Estoy convencida de que vamos a llegar y hacer los cambios profundos”.

Cargando contra los legisladores que se vanaglorian de presentar cientos de proyectos por año, Chiche Duhalde dijo que si es electa diputada trabajará en dos proyectos centrales: “Los diputados no necesitan presentar cientos de proyectos para hacerse ver que están trabajando. Yo voy a hacer fuerza por dos proyectos que me desvelan y voy a poner a todos los legisladores en la situación que no puedan decir que no, porque si se oponen van a ir contra la sociedad. Primero voy a trabajar por la instauración de la boleta única haciendo público el negocio de algunos vivos que hacen un partido político para robarle millones al Estado en boletas que no imprimen“.

“El otro tema que me desvela, hay que estudiarlo y armar una mesa de especialistas para que estudien todas las posibilidades, es hacer una Ley para que los candidatos sean elegidos cada cuatro años. No puede ser que termine una elección y ya se esté pensando en la otra”; afirmó la precandidata a diputada nacional.

“Chiche” Duhalde estuvo acompañada en La Plata por un grupo de manzaneras que seguían atentamente el discurso de la precandidata. Al preguntarle si todavía seguía activa la red que creó en el año '94, cuando era la titular del Consejo provincial de la Familia, dijo: “Las que no fueron coaptadas por los intendentes ni por el kirchnerismo, siguen ligadas a mí. Son las que me acompañan; algunas van a ser candidatas en sus municipios, así que vamos a ver si el 10 de diciembre ingresan como concejalas".

En cuanto a cómo ve la elección en la provincia de Buenos Aires, afirmó: “Va a ser muy difícil poder cortar hoy el lazo que ató al cuello de los más vulnerables el kirchnerismo. Hay que ir elevando la conciencia de la gente bien despacito, nada se va a poder hacer de un plumazo”.

“Los cambios no pueden ser con violencia, todo tiene que ser con mucha delicadeza. Si intentamos cambiar las cosas con violencia nos equivocamos; porque cuando un país está en una crisis tan profunda hay que hablar con todos. Hay que entender que la gente que está viviendo de un plan no lo hace perversamente; seguramente lo hacen perversamente quienes los manejan; pero a la gente hay que respetarla y lentamente hay que ir cambiando ese plan por trabajo. Eso depende de quien conduce el Estado, no depende de ellos”, finalizó.

La campaña bonaerense del duhaldismo en el frente Hacemos por Nuestro País continuará en el conurbano profundizando las bajadas en los municipios de la Primera Sección. En tanto, la semana que viene aprovecharán el último tramo de las vacaciones de invierno para recorrer los principales distritos de la costa atlántica.