La fórmula Omar Parisi-Lucas Ilardo puso fecha para revelar detalles de su plan de viviendas

La fórmula Omar Parisi-Lucas Ilardo, que competirá por la Gobernación en las elecciones generales provinciales del 24 de septiembre, realizará este sábado por la mañana la presentación del Plan de Segmentación de Viviendas en el Mods Hotel, ubicado en la Ciudad de Mendoza.

La dupla kirchnerista que representa al Frente Elegí revelará detalles de su principal eje de campaña, el cual es mencionado desde la previa a los comicios PASO de junio, pero que en esta ocasión será profundizado. Según indican desde la organización del evento, se trata de "propuestas para monotributistas, tercera edad, familias numerosas, jóvenes e inquilinos", bajo la carátula de "emergencia habitacional en Mendoza".

El flyer compartido por el Frente Elegí.

Parisi, antes de participar en las PASO, había hecho hincapié en las viviendas. “El problema hoy es que no se hacen viviendas, hace 8 años que están ejecutando lo que nosotros dejamos y no construyen casas ni elaboran proyectos. Cuando me fui del IPV dejamos 8500 viviendas entregadas, 7500 viviendas en construcción y 4500 que estaban listas en ese momento para licitar”, dijo el lujanino en una actividad realizada meses atrás junto a jubilados de la provincia.

Parisi, que supo ser director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) entre 2011 y 2015 explicó en aquel entonces que "la vivienda genera puestos de trabajo, entre 8 y 9 por cada una que se levanta y que "ese impulso al empleo se vuelva a su vez en consumo y provoca un shock económico que impacta de forma rápida en la economía (...) Hay 100 mil millones puestos de plazo fijo en el gobierno provincial que se pueden invertir en las necesidades básicas y los derechos de los mendocinos”.

La publicación que compartió Lucas Ilardo en sus redes sociales.

Las elecciones de septiembre

Cinco fórmulas competirán por la Gobernación. Se trata de los binomios Alfredo Cornejo-Hebe Casado, Omar De Marchi-Daniel Orozco, Omar Parisi-Lucas Ilardo, Mario Vadillo-Emanuel Fugazzotto y Lautaro Jiménez-Noelia Barbeito.

Según el escrutinio definitivo, el espacio más votado en las PASO provinciales de junio fue Cambia Mendoza, que obtuvo un total de 425.110 votos, un 42,7% de los sufragios. Dentro de esta alianza, Alfredo Cornejo cosechó 258.352 votos (25,9%) y Luis Petri 166.758 (16,75%), siendo la gran sorpresa de la elección.

El candidato de La Unión Mendocina, Omar De Marchi alcanzó 202.121 en estas primarias, lo que implicó un 20,3%. El peronismo mendocino se ubicó como tercera fuerza, acumulando los votos de las cuatro listas que compitieron en la interna del frente Elegí, el cual obtuvo en la sumatoria 155.796 sufragios (15,6%).

Daniel Orozco y Omar De Marchi.

El peronismo mendocino se ubicó como tercera fuerza, acumulando los votos de las cuatro listas que compitieron en la interna del frente Elegí, el cual obtuvo en la sumatoria 155.796 sufragios (15,6%). Dentro de la fuerza Omar Parisi fue el más votado con 67.082 adhesiones (6,7%), seguido por Guillermo Carmona con 51.807 (5,2%), Nicolás Guillén con 27.026 (2,71%) y Alfredo Guevara con 9.881 (0,99%).

Por su parte, el Partido Verde que solo llevaba a Mario Vadillo como candidato obtuvo 44.546 votos (4,47%). Mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) alcanzó 3.908 sufragios (3,9%) entre las dos listas que compitieron. La que se impuso fue la encabezada por Lautaro Jiménez con 29.700 votos (2,9%), por sobre la de Víctor Da Vila que obtuvo 9.380 (0,94%).

En total se registraron 65.075 votos en blanco (6,5%) y 63.674 nulos (6,3%), acumulando entre los dos un 12,9%, muy cerca del porcentaje alcanzado por la tercera fuerza.