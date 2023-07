Horacio Rodríguez Larreta cruzó a los alfiles de Patricia Bullrich y mandó un mensaje a la interna

A menos de un mes para las elecciones PASO, la interna opositora se recrudece. El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta tomó el guante y salió al cruce de los dirigentes alineados con su contrincante de Patricia Bullrich, que lo cuestionaron por declaraciones de su entorno y lo compararon con el kirchnerismo.

“Siempre estamos del lado de la paz. No escucharon ni un comentario ni una crítica personal. Jamás dije un agravio de nadie, no lo hice ni lo voy a hacer. No es bueno para el país, por más que otros u otras lo hagan conmigo. Para ganarle las elecciones al kirchnerismo, tenemos que estar juntos”, expresó Larreta.

Y continuó: “No es desde la prepotencia que vamos a construir un cambio, es construyendo mayorías. Nosotros proponemos un camino diferente, el de la paz, el de la acción, el de la convivencia democrática, del que vale la opinión del otro. La paz en lugar de la violencia, los hechos en vez de los dichos”.

Nuevo cortocircuito entre Bullrich y Rodríguez Larreta por frases de un "lilito"

Crónica del conflicto en JxC

Días atrás, durante una entrevista radial, el diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI Juan Manuel López, había advertido que una Presidencia de Bullrich podría terminar con un estallido como el de diciembre de 2001. "Yo cuando lo charlo con amigos lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, que es un delirio. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001", había señalado el abogado, cercano a Elisa Carrió.

En ese mismo momento, López reconoció que sus palabras iban a generar un nuevo cortocircuito en la alianza opositora: "Creo que Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que De la Rúa. Por ahí me estoy metiendo en un problema mientras voy pensando en voz alta".

Este martes, referentes del ala conducida por Bullrich salieron a exigir a Rodríguez Larreta y a sus dirigentes que "mantengan las diferencias internas en el ámbito democrático", ya que advirtieron que "no hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna".

"Cuidemos Juntos por el Cambio", es el título de la carta enviada al jefe de Gobierno porteño y que fue firmada por dirigentes como Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Federico Pinedo.

