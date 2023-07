Cuenta regresiva a las PASO: el bullrichismo tensa la interna con un particular pedido a Horacio Rodríguez Larreta

A menos de un mes de las PASO, los precandidatos queman sus últimas municiones. En este contexto, se intensificó el fuego cruzado en el PRO, y desde el sector afín a Patricia Bullrich emitieron un fuerte comunicado titulado "Cuidemos Juntos por el Cambio" contra Horacio Rodríguez Larreta y su entorno por las declaraciones que se han hecho en los últimos días.

"Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista", comienza el documento.

Específicamente, se refirieron al diputado y presidente de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien el fin de semana habló con la prensa y lanzó un duro pronosticó contra la posibilidad de que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta al asegurar que "podría terminar como el gobierno de De la Rúa en 2001".

Fuerte enojo de los halcones del PRO contra Larreta.

En esta línea, cuestionaron que impulsan la campaña del miedo, que el mismo oficialismo trata de propiciar: "Estas expresiones nos preocupan además porque coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía, Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois. Son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos. Pretenden inocular a la población contra el cambio, predicando el temor para así mantener a la Argentina en la decadencia y el sometimiento".

En este marco, chicanearon a Rodríguez Larreta por su postura dialoguista y lo instaron a reflexionar "sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO". El reclamo se da en medio de picantes declaraciones que se dieron en ambos bandos, y en donde, ninguna de las partes se retractó. Los alfiles de Bullrich tampoco.

Y en el documento que lleva las firmas de Maximiliano Guerra. Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Federico Pinedo, entre otros, concluyen pidiéndole que "inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático".

El documento completo contra el espacio de Horacio Rodríguez Larreta