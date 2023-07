Daniel Orozco rompió el silencio y buscó despegarse de las denuncias

El municipio de Las Heras se convirtió en este último tiempo en el centro denuncias y polémicas políticas. Denuncias por desmanejos en la gestión, extorciones, amenazas y agresiones fueron los ejes centrales de los escándalos. Tras semanas de silencio, el intendente y candidato a vicegobernador por La Unión Mendocina, Daniel Orozco, dialogó con MDZ Radio y se refirió a los distintos hechos. Orozco se desligó de las responsabilidades y le dio peso a la Justicia para que resuelva las denuncias.

-Es muy particular todo lo que ha ocurrido en Las Heras en estos últimos tiempos. Nos llamó mucho la atención su silencio en todo este tiempo...

-Soy una persona que no viene de la política. Nosotros hacemos, mejoramos, transformamos, desarrollamos el departamento estando con los vecinos y no en la parte política. Yo soy un profesional médico que está trabajando mucho en la parte de lo que necesita el vecino. Si hay algo en la Justicia, que esta última lo dirima. Si hay algo en la parte administrativa que el Tribunal lo haga.

-Usted dice que no es político, pero hace ocho años que es intendente y ahora es candidato a vicegobernador. O sea, está metido en la política. Es difícil esa separación a esta altura...

-He sido 30 años médico de familia. También hay que ver que el departamento de Las Heras es el segundo más grande de la provincia y sabemos muy bien que haciendo política acá se aprende muchísimo.

-Hay una sensación generalizada, de que hay un desmanejo en el municipio, por lo que ha pasado en estos últimos dos meses...

-Eso del desmanejo lo dicen los otros, no lo digo yo. Nosotros fuimos aprobados en el 2021 por el Tribunal de Cuentas. Hace menos de un mes, el Concejo Deliberante con votos peronistas, ha aprobado el balance nuestro del año 2022. Nosotros acá tenemos auditoría, tenemos controles de manejo. El desmanejo lo quieren potenciar otras personas sobre un municipio que funciona muy bien.

-Cuando estalló uno de los casos, que después derivó en una denuncia penal en la Justicia, quedó expuesto el manejo financiero del municipio de acuerdo a los intereses políticos. Me refiero al caso Oyhenart y el financiamiento de las cooperativas...

-Nosotros cuando utilizamos algún servicio, lo contratamos y el servicio tiene que ser devuelto. Entonces nosotros hacemos público lo que nosotros queremos, por ejemplo, un servicio determinado. Está en manos de la Justicia, es la que tiene que decidir si verdaderamente este manejo fue bien hecho o no.

-A Manzur ¿para qué le dieron esos 5 o 6 millones de pesos para una cooperativa?

-Eso está totalmente en manos de la Justicia. Si en el municipio se necesita gente que tiene que trabajar en determinados lugares, como por ejemplo en arbolado o en servicios de limpieza, se arma una licitación o un llamado y justamente se presentan. Vos tomas a una cooperativa o lo que fuera. Cuando eso fue tomado, evidentemente queda a cargo de la misma. Nosotros tenemos que auditar que se hizo el trabajo. Cuando contratamos un servicio no preguntamos la posición política.

-Hay un personaje central acá que es su secretaria de Gobierno, que además es su pareja, Janina Ortiz, que se ha transformado también con el epicentro de toda esta discusión. Lo que ha trascendido y lo que se está ventilando en la Justicia son cuestiones increíbles que pasan dentro del municipio

-Yo nunca pensé que la política podría verdaderamente tener en consideración algunas cuestiones, incluso hasta personales. Es increíble. Siempre pensé que la política era para servir y no era para dirimir cuestiones personales. Eso no lo puedo tolerar ni como vecino ni tampoco como intendente. Ella tiene que declarar y sin embargo, tenemos un candidato opositor que tiene más de 100 millones de pesos en bienes, Francisco Lo Presti. Tiene que dar explicaciones. Queremos que la Justicia sea pareja para todos.

-A mí me resulta increíble que se este investigando una supuesta actividad del municipio que tiene que ver con contratar mujeres para que tengan sexo con funcionarios y que después los graben. Luego que aparezca una funcionaria municipal con un 38 sobre la mesa para amenazar gente...

-Eso es una novela. Nosotros tenemos otra verdad, que no es esa. La Justicia tiene que intervenir. Nosotros estamos dispuestos a responder, estamos en una función pública y tenemos que dar respuesta a nuestros actos.

-¿Cuál es su verdad?

-Nosotros teníamos un municipio que era ejemplar según dijo el senador Alfredo Cornejo en febrero. Luego por una cuestión política, en donde opte por otro camino, empezamos a ser el peor. ¿Cuál es su verdad, la que dijo hace unos meses o la que está diciendo ahora? Soy el mismo Daniel de siempre, el que camina por los barrios y sigue trabajando para que Las Heras esté mejor.

-Usted hace referencia al patrimonio de Lo Presti, cuando uno analiza el suyo y el de su familia, salen detalles significativos...

-Yo he conocido toda Europa gracias a mi profesión como médico. Me hice una casa de más de 400 metros cuadrados cubiertos. Durante la época que fui médico mi hijo estudió en Barcelona. Para eso trabajé y estudié. Vengo de una familia muy humilde, a través donde la cultura del trabajo fue muy importante. He trabajado con más de 15 mil pacientes en un solo consultorio. Me metí en la función política sabiendo que incluso ganaba menos plata que en la función profesional. Yo no he vivido de la política. Hay gente que si ha vivido de la misma. Esta conversación se debería tener con cada uno de los intendentes y funcionarios de Mendoza. Yo estoy con la consciencia libre.

Escuchá la entrevista completa: