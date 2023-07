La particular entrevista de MDZ que el biógrafo de Javier Milei incluye en su libro

Juan Luis González, es el autor del libro "El Loco", una biografía de Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza y precandidato a presidente. En el mismo, revela algunos detalles particulares de la vida del libertario. En dialogó con MDZ Radio, el escritor y periodista habló de su libro y destacó la particular entrevista que nuestro medio le hizo a Cecilia Melamed, comunicadora de animales, quien aparentemente tendría un vinculo cercano con Milei.

"Cuando escribí el libro, quise hablar con una persona muy importante para la psiquis de Miei, que es la medium Cecilia Melamed, que llega a el en el año 2017. Es ahí cuando empieza a comunicarse con su perro muerto, que para él era como un hijo. Para el libro ella decidió no hablar, por lo que comencé a hacer un trabajo de archivo. La grabación de la entrevista de MDZ Radio es parte del libro. Actualmente ella no da entrevistas ya que no quieren que la utilicen para burlarse de Milei", relató González.

La famosa entrevista fue el 10 de febrero de 2020 en el programa No Tan Millennialls, allí Cecilia Melamed contó como ella se podía comunicar con distintos animales a través de telepatía. Hace algunas semanas, su nombre comenzó a ser difundido por tener una particular relación con Javier Milei, quien le habría pedido ayuda para comunicarse con uno de sus perros más queridos.

"Cuando su perro Conan muere, Javier no lo puede aceptar. Para rebelarse a su muerte hace dos cosas: la primera es mandarlo a clonar a Estados Unidos, y la segunda es contactarse con Cecilia Melamed, quien lo introduce fuertemente en el mundo místico", describió el autor.

La famosa entrevista