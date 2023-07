El Gobierno le baja el tono a la derrota en Santa Fe y provincializa el resultado

Desde el arco oficialista, varios referentes salieron a hablar y relativizaron los resultados de las elecciones PASO en Santa Fe. Cabe destacar, que se trató de una elección compleja para el peronismo, en la que el precandidato Marcelo Lewandowski ganó la interna de Juntos Avancemos y se ubicó tercero detrás de los opositores Maximiliano Pullaro y Carolina Losada. Con el 98.69% de meses escrutadas, Lewandowski sumó 270.291 votos, mientras que Busatto acumuló 41.813 y terminó último entre las opciones peronistas.

Agustín Rossi, esperanzado

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, hablo este lunes tras la categórica derrota su precandidato a gobernador en Santa Fe, el diputado provincial Leandro Busatto, en la interna oficialista y luego del triunfo de Juntos por el Cambio en la PASO. "Tenemos la responsabilidad de dar vuelta la página, tomar nota, y mirar hacia adelante", remarcó.

"Ni cuando ganamos ni cuando los resultados no nos fueron favorables, me han escuchado decir que el mérito o la lógica del resultado tienen que ver con las políticas nacionales. He dicho y he sido muy prudente de que no hay que sacar conclusiones y menos aún cuestiones anticipadas o linealmente transportadas de elecciones provinciales a nacionales", desarrolló.

PASO en Santa Fe: victoria de Lewandowski en Juntos Avancemos

El exlegislador enfatizó además que se trató de una elección "fuertemente provincializada", y evitó hablar de responsabilidades respecto a los resultados de los comicios. Además, descartó que el resultado provincial se reflejara a nivel nacional.

"No hablo de responsabilidades, es una primera elección y habrá una segunda que vamos a tener en el mes de septiembre, antes las nacionales. Tenemos la responsabilidad y la obligación de dar vuelta la página, tomar nota de lo que haya que tomar nota, y de mirar hacia adelante", Rossi remarcó ante periodistas acreditados en Casa Rosada.

Aníbal Fernández puso paños fríos

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por su parte, aseguró que las elecciones provinciales no generarán un efecto dominó sobre las nacionales. “Están mirando como si fuese una preelección. Es una interna. Cada uno resuelve en la interna lo que se le antoja, y en esa interna se pueden sumar más o menos votos, no me indica nada a futuro. Y en este caso el peronismo ya tiene candidato”, dijo en diálogo con AM750.

De cara a las elecciones generales en Santa Fe, que se celebrarán el próximo 10 de septiembre, indicó que Marcelo Lewandowski "deberá buscar una estrategia para ir a buscar los candidatos que no acompañaron”. “Lo primero que hay que hacer es tener un pensamiento basado en propuestas que llamen la atención del electorado”, expresó.