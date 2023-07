Santa Fe puede cambiar la historia y poner fin a Los Monos y el PJ

No es una interna partidaria ni dos modelos de provincia enfrentados: hoy Santa Fe representa un leading case de lo que será Argentina los próximos años. No es Carolina Losada y Patricia Bullrich o Maxi Pullaro y Horacio Rodríguez Larreta. Lo novedoso y lo que ya estaba, la moderación y el extremo, el consenso o el cambio de paradigma sin medios. El mismo modelo de la guerra fría que gobernó el mundo casi cincuenta años en Argentina en 2023. Catorce escenarios de enfrentamientos antes de las PASO con distintos enemigos.

No es kirchnerismo o anti, perottismo si alguna vez existió o anti. Sergio Massa le prometió a Marcelo Lewandowski un financiamiento que nunca llegó. Fue hace dos meses, cuando el ministro de Economía decía en cada recorrida del interior que era el candidato de la unidad, hasta que Wado de Pedro quiso jugar. El candidato de la interna peronista habló con el gobernador saliente Omar Perotti, que tampoco le dio financiamiento, por lo que el que representa la imagen, la boleta y el aparato de Juan Domingo Perón en Santa Fe no tiene por vez primera apoyo nacional ni provincial, y una interna menos que representativa que ni a los peronistas seduce.

Equipo. Luis Petri acompañó a Patricia Bullrich a apoyar a Carolina Losada.

La determinación o la amplia mayoría. Se enfrentan dos lógicas de construcción del poder y hacer campaña únicamente opuestas. Bullrich está convencida de que pueden ganar en primera vuelta y tiene motivos para pensarlo. La caída de Javier Milei en las encuestas explica la imposibilidad de la política de ofrecer algo nuevo sin que sea apedreado rápidamente por lo preexistente. Larreta le dijo a MDZ alguna vez que sabía que tenía chances de no ser presidente, pero Bullrich ninguna de gobernar, y es el presagio peronista el que asiste a la lógica del jefe de Gobierno. Expresiones de venideras violencias pre PASO, una insana costumbre del peronismo cuando la derrota se acerca, como la osadía gremial cuando no gobierna el partido de Perón o quienes dicen haberlo heredado.

El búnker de Patricia Bullrich es algarabía y optimismo, no así el de Horacio Rodríguez Larreta, que es prudente y cree que Maximiliano Pullaro va a ganar la interna, pero sostiene el silencio. Volará de Córdoba a Rosario junto a un grupo de amigos de confianza para festejar el eventual triunfo. Allí estará Waldo Wolff, quien creció en la estructura interna del larretismo y suena como parte del Gabinete a pesar de que tiene confirmado el protagonismo en el Gobierno de Jorge Macri en la Ciudad si vence a Martín Lousteau en las PASO porteñas.

Wolff encarna el "halconismo" que Larreta precisa, y por eso lo llevará a Santa Fe, donde hacen falta dirigentes con determinación para festejar lo que será la campaña contra el narcotráfico y la violencia. Wolff tuvo el ofrecimiento de ser ministro de Seguridad hace seis meses, tal vez sea su desembarco en el área.

Festejo. Larreta viajará hoy con Waldo Wolff a festejar el triunfo si Pullaro se impone.

"Un tipo que siendo gobernador no valora su vida y anda en un auto con 300 mil kilómetros, roto, es un tipo que no valora la vida ajena, menos que menos invertir en la campaña de un heredero", dice un peronista de antaño que conoce de cerca la interna. "Los santafesinos consideramos que alguien se recibe de gobernador peronista, cuando le pone la banda sucesora a otro peronista para que siga gobernando, es evidente que Perotti no es peronista", resume para despejar dudas sobre la esperanza venidera.

Carolina Losada apeló al sentido común para explicar prácticamente toda su plataforma, detalló cada fracaso de la política y prometió abandonar Nordelta para vivir en la narcotizada Rosario si es elegida gobernadora. Genera suspiros en distintas audiencias, la política la busca y la opinión pública la recibe bien a pesar de su escasa vida rosarina de los últimos años. Losada es únicamente refrescante en la política local, pero la agresividad discursiva de su campaña la puso en lugares hostiles que tal vez no tengan pregnancia positiva en un electorado aterrado por el narco y la pobreza con inflación.

Los empresarios se mantuvieron cautos, todo en Santa Fe está paralizado por el narco y el panorama económico, tal es así que Miguel Pesce desde el BCRA impulsó medidas para procesar y aclarar las empresas vinculadas a los Monos, tal como reveló en exclusiva MDZ tras acceder a los documentos que cuentan que irán tras COFYRCO S.A, la financiera clandestina en la que el barrabrava Marcelo "Coto" Medrano compró dólares antes de ser asesinado por dos sicarios. El establishment santafesino se siente cómodo con el peronismo y el socialismo, pero no con la violencia, el narco y la inflación que derriten sus ganancias. Narcos. Los monos y la familia Cantero, en el centro de la escena.

Maximiliano Pullaro entonces tendrá la oportunidad de capitalizar el exceso de verborragia de la candidata de Patricia Bullrich y encaminar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Pullaro, quien tiene sustancialmente mejor relación con Bullrich de lo que se dice públicamente, está señalado por nexos con el narcotráfico. El narco es parte de la vida cotidiana en Santa Fe y muchos funcionarios públicos están obligados a estar en contacto esporádico o frecuente con los delincuentes.

Tal vez sea importante explicar cómo la Justicia Federal de Santa Fe condenó a diez años de prisión por narcotráfico al ex jefe de Drogas Peligrosas de la región sur de esa provincia y al ex jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Alejandro Druetta, mientras Pullaro era ministro. Es ese un punto de encuentro nunca explicado donde Losada basó su condena mediática.

Si en doce horas Carolina Losada gana por más de cinco puntos, algún osado llegó a decir que Rodríguez Larreta declinaría su candidatura presidencial, o mínimamente se marcaría un sendero de una sociedad volcada al extremo sin mirar al costado. Por lo contrario, si el método y la premura de Larreta logra ganar con Pullaro la interna, sea tal vez un mensaje de una sociedad harta de los gritos, en búsqueda de un orden, una forma y un proceder basado en procesos y lejos de los gritos.